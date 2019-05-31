Нарколог рассказала в День без табака, как бросить курить

Всемирный день без табака отмечается в мире 31 мая с 1988 года.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Главное условие избавления от табачной зависимости – желание человека, сказала в интервью радио Sputnik главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.

По словам специалиста, если у заядлого курильщика появилось желание избавиться от вредной привычки, ему не обязательно обращаться в больницу и проводить курс лечения. Врачи рекомендуют обратиться к наркологам или психологам, помочь могут и никотинозаменители – таблетки и пластыри.

"Вещества, которые в них содержатся, соединяются с рецепторами, на которые действует никотин. Если человек, принимая эти таблетки, все же закурит, то он не получит удовольствия. Но, если человек сам не мотивирован бросить курить, то одного их действия не хватит", - объяснила Ануа.

Зависимость от никотина бывает физической и психологической. Если человек опытный курильщик, то при отказе от сигарет у него ухудшается настроение, появляется раздражительность, бессонница, головные боли. Такие симптомы обычно длятся около месяца.

"Со второго-третьего дня начинается кашель, легкие начинают очищаться, а на то, чтобы очистилась кровь, уходит порой около года", - добавила нарколог.

По словам Ануа, уменьшить количество потребляемого табака и его влияния на окружающих в Абхазии поможет антитабачный закон, который запретит курение в общественных местах.

"В России подобный закон действует уже пять лет. Стало комфортнее стоять даже на автобусных остановках. Раньше все окурки валялись на земле. Все-таки запретительные меры на зависимых людей не оказывают сильного влияния, но пассивным курильщикам намного легче", – считает она.

Последние несколько лет популярными стали электронные сигареты. Ануа объяснила, что эффект от них такой же, как и от обычного табака.

"Нет никаких данных о том, что электронная сигарета избавит курильщика от зависимости. Они так же вредны и содержат никотин. Это очередной бизнес и рекламный ход. После них через какое-то время человек опять же возвращается к сигаретам", - добавила Ануа.

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Нарколог отметила, что никотин не только усугубляет развитие заболеваний, но и становится причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких. У курящего человека со временем появляется кашель, одышка, неприятный запах изо рта, кожа становится дряблой, меняется цвет кожи.