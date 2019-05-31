Курение кальянов в кафе и ресторанах могут запретить в России

Минздрав России признал, что курение кальянов наносит вред здоровью, и поддержал его запрет в местах общественного питания.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Минздрав России поддержал запрет курения кальянов в кафе и ресторанах, который обсудят в Совете Федерации в пятницу 31 мая.

По данным РИА Новости, научные исследования показывают, что использование кальянов может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов.

Кроме того, согласно выводам ученых, курение кальяна представляет значительную опасность для здоровья человека, поскольку оно связано с увеличением частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижением легочной функции, а также с рядом состояний здоровья, таких как опухоли головы, пищевода, легкого и изменения работы иммунитета. Оно также сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, добавили в ведомстве.

Опасность представляют и бестабачные кальяны, считают в Минздраве. По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, потому что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

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Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением - Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.