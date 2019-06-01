Sputnik Абхазия покажет церемонию открытия ConIFA в прямом эфире

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Sputnik Абхазия покажет трансляцию церемонии открытия Чемпионата Европы под эгидой ConIFA, которая состоится в Степанакерте в субботу 1 июня в 19:00.

Ранее сообщалось, что сборная Абхазии уже провела первую тренировку в Нагорном Карабахе в преддверии чемпионата. Абхазские футболисты первую игру сыграют уже в воскресенье 2 июня со сборной Чамерии. Все игры турнира также будут транслироваться на сайте Sputnik Абхазия.

Первая трансляция с участием сборной Абхазии и Чамерии начнется 2 июня в 15:00. 3 июня национальная команда Абхазии встретится с командой Сапми в 17:00, а 4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

В абхазскую сборную попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

В группе "А" турнира сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

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Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходит с 1 по 9 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.