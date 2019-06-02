По духовным и медицинским показаниям: как правильно завершить пост Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан – очищение души и тела – начался 6 мая и завершится в первых числах июня. О том, как завершают мусульмане свой пост, от каких мыслей и поступков они должны воздерживаться и что по этому поводу советуют медики, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Духовное очищение

Прежде чем рассказать о том, как правильно завершить мусульманский пост Рамадан, председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба подробно остановился на сути этого поста и с чего он начинается.

По словам Дзыба, каждый мусульманин, которому позволяет здоровье, должен соблюдать Рамадан, что предписывает Аллах.

"Верующие берут намерение в течение месяца соблюдать пост и перед началом поста принимают пищу до восхода солнца. Что касается его завершения, Рамадан делится на декады. И, как говорил пророк, последние десять дней - это освобождение людей от огня. Беда тому мусульманину, который в течение месяца держал пост, но не были прощены его грехи", - сказал Дзыба.

Одна из последних десяти ночей месяца Рамадан носит особую ценность для верующих, так как именно в это время был ниспослан Коран. Эта ночь не обладает определенной датой, ее верующие распознают по нескольким признакам, которые выпали в 2019 году на ночь с 31 мая на 1 июня.

Всю эту ночь мусульмане проведут в молитвах в стенах мечети или дома, уточнил Дзыба.

Выдержать пост Рамадан не каждому под силу. Его правила и ограничения довольно строгие.

"Прием воды и пищи допустим только до восхода солнца, и в течение всего светового дня верующий проводит в посте. Добровольно отказывается от еды, воды, супружеской близости и всего того, что обычно разрешено, не говоря уже о том, что запрещается религией", - поделился муфтий.

В месяц Рамадан, и особенно в последние десять дней, каждый мусульманин должен всячески воздерживаться от споров, конфликтных ситуаций, пустых разговоров, тяжелого физического труда. Все свое время он должен уделять восхвалению Всевышнего, чтению Корана, молитвам.

Поистине верующие мусульмане в этот период больше проводят время в мечети, а некоторые даже ведут затворнический образ жизни в мечети.

Накануне завершения поста Рамадан на небе взойдет новая луна, и в понедельник вечером всем верующим Абхазии объявят о праздничном дне Ураза-Байрам.

"Как обычно, в сухумской и гудаутской мечетях будут проходить праздничные коллективные намазы. Соберутся мужчины, женщины, дети и будут читать молитвы, просить прощения у Всевышнего", - рассказал Дзыба.

По окончании молитвы при мечетях Сухума и Гудауты накроют праздничные столы.

Главное – мера

Мусульманский пост достаточно гибок и основан на том, что жизнь и здоровье человека самое ценное, и, если есть проблемы со здоровьем, врач-гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулия не рекомендует держать пост.

В первую очередь, отметила медик, воздержаться от поста должны беременные и кормящие женщины, дети, не достигшие семи лет.

"Также пост не рекомендуется людям, которым нужно принимать лекарства на постоянной основе. В то же время ночные приемы пищи, как правило, умеренные, и желудку легче справиться. Привыкая к небольшому количеству еды, организм начинает работать лучше и очищается от шлаков", - отметила Гулия.

Во время выхода из поста врач посоветовала придерживаться правил умеренного питания. После долго воздержания нельзя набрасываться на еду и перегружать пищеварительную систему.

Такие обстоятельства: Тимур Дзыба о посте в Рамадан>>

Выход из поста стоит начинать из постепенного ввода молочных продуктов в рацион, яиц, рыбы, птиц и в последнюю очередь мяса. При всем этом человек должен употреблять до двух литров воды в день и делать физические упражнения – приседание, отжимание, быстрая ходьба, бег, но тоже в меру.