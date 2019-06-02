Сборная Абхазии по футболу начала ЧЕ ConIFA-2019 с победы над Чамерией

Стартовый матч чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Чамерией состоялся на городском стадионе города Аскеран.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла в первом матче чемпионата Европы ConIFA-2019 сборную Чамерии со счетом 3:1 в Нагорном Карабахе в воскресенье 2 июня.

На первый матч Чемпионата Европы по версии ConIFA-2019 в составе сборной Абхазии с командой Чамерия вышли – голкипер Инал Кацба, полевые игроки: Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Тимур Агрба, Шабат Логуа, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Алан Хугаев, Георгий Дгебуадзе и Дмитрий Маскаев.

Неприятной новостью перед началом дебютной игры соревнований, стало то, что защитник сборной Абхазии Роман Зикрач получил травму на тренировке. Однако травма футболиста и его вынужденная замена не повлияют на ход игры с Чамерией, отмечал перед игрой главный тренер абхазской команды Беслан Аджинджал.

С первых минут матча, сборная Абхазии была более активной, уже на второй минуте игры Виктор Пимпия подал мяч с углового после атаки совей команды.

Еще через несколько минут по воротам сборной Чамерии бил Дмитрий Маскаев, однако мяч разминулся с правой штангой от вратаря. Нужно отметить, что дебютный матч первенства вызвал большой интерес, болельщики той и другой команды поддерживали футболистов.

Несмотря на то, что по-настоящему голевых моментов не было ни у одной из сборных, в первой половине матча больше близки были к этому именно абхазские игроки. На 2-й минуте, Дмитрий Маскаев прошел с мячом в сторону ворот и, не сближаясь с воротами, пробил по мячу, на этот раз мяч пролетел ближе со створом, чем при первой попытке.

Не имея игрового преимущества, игроки сборной Чамерии разыграли мяч низом, и после нескольких передач шестой номер Флавио Пренди открыл счет в игре на 30-й минуте. После забитого гола у соперников абхазской сборной появилась большая уверенность, и атаки на ворота Абхазии стали более частыми. Одна из таких атак завершилась опасным ударом, но на этот раз абхазской команде повезло, мяч пролетел выше штанги.

В первом тайме, сборная Абхазии доставляла мяч в атаку в большей степени верховыми передачами, когда как соперник предпочитал мелкие передачи низом. Попытки абхазских футболистов сравнять счет еще в первом тайме не увенчались успехом.

На второй тайм сборная Абхазии вышла с заменой в составе, защитник Астамур Цишба, заменил Даура Чанба. В самом начале второй половины, Виктор Пимпия подал мяч с правого фланга, и активный Дмитрий Маскаев на 48-й минуте головой забил гол.

Не успели болельщики отпраздновать забитый мяч, как спустя минуту сборная Абхазии уже отправила в ворота соперников второй гол, свою команду вперед вывел полузащитник Шабат Логуа.

После того, как Чамерия стала уступать в счете, футболисты этой команды пошли вперед, несколько их атак завершились ударами в створ, однако голкипер сборной Абхазии Инал Кацба и защитники справлялись с опасными моментами.

На 74-й минуте матча, Шабат Логуа забил свой второй гол в игре, так счет стал 3:1 в пользу сборной Абхазии.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Соперники сборной Абхазии по группе "А" Сапми и Нагорный Карабах встретятся 2 июня в 17:30. Из каждой группы выходит по две команды, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.