Первые матчи: как дебютировали сборные на ЧЕ ConIFA-2019

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA 2 июня состоялись первые матчи. О том, как завершились встречи, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Изначально планировалось, что в турнире примет участие 12 команд, однако по разным причинам в чемпионате не смогли выступить сборные команды Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР.

Поэтому из четырех групп были определены две группы, в которые вошли по четыре команды. В группу "А" попали сборная Абхазии, Чамерии, Нагорного Карабаха и Сапми. Группа "В" представлена сборными Падании (действующий чемпион Европы ConIFA – ред.), Секейского края, Западной Армении и Южной Осетии.

В своем дебютном матче сборная Абхазии встречалась с командой Чамерии. И поначалу удача была на стороне соперников абхазской команды, которым удалось в первом тайме забить гол. Однако во второй половине матча футболисты сборной Абхазии сумели перехватить инициативу на поле и забить три мяча, встреча закончилась со счетом 3:1.

В другом матче группы "А" хозяева турнира, футболисты Нагорного Карабаха, принимали команду Сапми и оказались сильнее, им удалось победить с перевесом в один гол 3:2. Таким образом, после первого игрового дня сборная Абхазии находится на первом месте в группе с тремя очками, столько же очков у Нагорного Карабаха, но у абхазской команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

© Sputnik Леон Гуния ConIFA: итоги 2 июня

В группе "В" действующие чемпионы Европы футболисты Падании встречались с командой Секейского края и разгромили их со счетом 4:0, и это пока самая крупная победа в турнире. В другой игре Западная Армения уступила Южной Осетии со счетом 1:2. В группе "В" на первом месте сборная Падании с тремя очками, у Южной Осетии также три очка, но занимает второе место по разнице забитых и пропущенных мячей, на третьей строчке Западная Армения, на четвертом Секейский край.

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В группах все команды проведут по три игры, из каждой группы выходит по две сборные, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.