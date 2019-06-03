Без поражений: абхазские спортсмены одержали новые победы на Всемирных играх

V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Без единого поражения продвигаются молодые футболисты и баскетболисты из Абхазии по турнирной таблице Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске, рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист Минобразования Абхазии по физической культуре и спорту Татьяна Эмухвари.

"Сегодня наши баскетболисты выиграли у Крыма со счетом 8:5. Играют по круговой системе, и нам предстоят еще встречи с командами из Монголии и Таджикистана. Футболисты победили болгар со счетом 2:1 и вышли из подгруппы с первого места. Пока идем без поражений", - отметила Эмухвари.

Следующая игра юных футболистов из Абхазии предстоит с командой из Германии. Эмухвари призналась, что соперник сильный, и испытывает волнение, так как со следующего этапа игра пойдет на вылет.

© Foto / Татьяна Эмухвари V Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске

В понедельник 3 июня погода в Ханты-Мансийске поменялась, дождь и холод сменились на солнце и небольшое потепление. Абхазские спортсмены чувствуют себя хорошо и настроены только на победу, подчеркнула Татьяна Эмухвари.

Абхазские спортсмены одержали первые победы на Всемирных играх в Ханты-Мансийске>>

В V Всемирных играх юных соотечественников участвует около 600 спортсменов из 61 страны.