Зевс унюхал контрабанду: из Абхазии пытались незаконно вывезти партию сигарет

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Гражданин Абхазии был задержан сочинскими таможенниками при попытке перевезти через государственную границу партию сигарет без акцизных марок на тачке с дорожной сумкой.

В сообщении пресс-службы Сочинской таможни отмечается, что мужчина отрицательно ответил на вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию. Тем не менее таможенники привлекли кинолога и проверили товар.

"В сумке незадекларированных товаров обнаружено не было. Однако лабрадор ретривер по кличке Зевс Дайкон Онри подал условный сигнал, обозначив место возможного сокрытия товара в самой тачке", - отмечается в сообщении.

При таможенном досмотре выяснилось, что тачка была оборудована двойным дном. В полости под деревянной фанерой обнаружили 13 блоков сигарет (130 пачек, 2600 штук) без акцизных марок.

Мужчина пояснил, что тачку приобрел для перевоза багажа отдыхающих через границу. Однако, чтобы получить дополнительный заработок он "усовершенствовал" тачку, соорудив в ней тайник для перевозки сигарет.

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Изъятый товар направили на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.