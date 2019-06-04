Под крики "браво": абхазский ансамбль "Кавказ" выступил в Москве

В Москве на ВДНХ при большом стечении публики прошел международный фестиваль "Мировые балетные каникулы". Зрители фестиваля участвовали в танцевальных мастер-классах от звезд балета и смотрели выступления лучших артистов из России, США, Австралии, Кореи, Японии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Аргентины. Sputnik выступил информационным партнером этого праздника танца.

В первый день фестиваля очень ярко представил Абхазию государственный ансамбль народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба. Корреспондент Sputnik побывал на выступлении абхазских артистов и пообщался с ними за сценой фестиваля.

Sputnik, Лев Рыжков

Самые жаркие костюмы

Никогда раньше я не бывал за кулисами балетных фестивалей. И думал, что в балете все, как в оперных театрах, – роскошно и неспешно. Но действительность оказалась куда интересней.

Больше всего балетное закулисье напоминало военный палаточный лагерь. Или воспетый Лермонтовым бивуак. Как писал поэт, все смешались в кучу. Проплывали между палаток артистки ансамбля "Березка", разминались в проходе парни в десантной форме, репетировали танец вприсядку кубанские казаки.

И среди всех этих людей важно вышагивали абхазские джигиты – артисты ансамбля "Кавказ". Они были одеты теплее всех. Не было только меховых бурок, остальное присутствовало: и сапоги-ноговицы, и лохматые папахи.

© Sputnik Директор и главный балетмейстер ансамбля, заслуженный артист Абхазии Омар Тарба ( в центре) с танцорами

Так что первым делом я спросил у абхазских артистов:

- Вам не жарко?

- Очень жарко, - признались они. – Но мы привыкли.

Кто-то из джигитов перебирал пряди на папахах.

- А это зачем вы делаете? – спросил я.

Оказалось, если эти пряди разложить в разные стороны, то во время танца они будут очень красиво и грозно развеваться.

Девочкам в ансамбле "Кавказ" полегче. Их невероятной красоты костюмы не такие жаркие.

© Sputnik Танцоры Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба

Вообще, у абхазских палаток было многолюдно. Пришли к ним, например, давние друзья из ансамбля кубанских казаков, смеялись о чем-то своем. Но за полчаса до выступления абхазские танцовщицы закрылись в палатке и начали наводить красоту. Перед палатками женщина наигрывала на скрипке-апхьарце, ей аккомпанировал седовласый гитарист.

"Готовимся к выступлению!" - громко сообщил директор и главный балетмейстер ансамбля, заслуженный артист Абхазии Омар Тарба. И я вдруг понимаю, кого он мне напоминает – спортивного тренера футбольной команды.

Танец с кинжалами

И Омар Тарба это подтвердил. Как и в спорте, дисциплина в балете строгая. Но не в том смысле, что тренер что-то запрещает. Танцевальная дисциплина основана на коллективизме и чувстве ответственности.

"Допустим, мы с дороги, уставшие, - говорит Омар Тарба. - Кому-то хочется отдохнуть. А до этого мы долго ехали в автобусе, у артистов затекли ноги, и нужно выходить на сцену. Но ребята не подадут виду, что они устали или им больно. Будут до последнего отрабатывать. Сначала выполнят все задачи, которые перед ними поставлены, и только потом уделят себе внимание".

© Sputnik Зрители на ВДНХ во время фестиваля "Мировые балетные каникулы" в Москве

Как в футболе, есть в ансамбле "Кавказ" и скамейка запасных. Если вдруг кто-то из основных танцоров не сможет выйти на сцену, замена ему найдется всегда.

"Сегодня мы будем исполнять танец с кинжалами, - говорит Омар Тарба. - Мы его давно уже не танцевали на больших сценах. Около девяти лет! Танец прекрасный и очень зрелищный. А не исполняли мы его потому, что в концертных залах появились новые покрытия. И в них летящий кинжал так просто не втыкается. Поэтому их приходится втыкать в разных местах по периметру сцены. А это неудобно".

© Sputnik Перед выступлением

В Москве перед самым выступлением абхазские артисты разложили по сцене специальные фанерки. Метать в них кинжалы.

- А вдруг не попадут? - спрашиваю руководителя.

- Как не попадут? – удивляется тот. – Не могут не попасть! Ребята не подведут.

Но танец с кинжалами – это для мальчиков. А что будут исполнять девушки?

- Есть у нас в программе потрясающий аварский танец, - говорит Омар Тарба. – Он не менее зажигательный, чем мужской с кинжалами. И энергетика такая же.

© Sputnik Выступление Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба

Перестал стесняться и стал солистом

Спрашиваю у руководителя, легко ли попасть в число артистов?

– Было бы желание! – говорит главный балетмейстер. - А там уже без проблем. Желающих к нам попасть много. У нас танцуют ребята со всей Абхазии – от Гагры до Гала. На базе ансамбля работает школа-студия. И туда приходят подростки, старшеклассники, даже студенты.

Оказывается, многие стесняются. Думают, что скажут родители, если я стану танцором? Это некоторых останавливает. По счастью, в отличие от спорта танцем не надо заниматься с самого детства. Бывали случаи, когда потрясающие успехи делали взрослые. Омар Тарба рассказал о таком парне, который поначалу стеснялся, а потом так затанцевал, что очень скоро стал солистом.

Ребята в ансамбле "Кавказ" знают, что такое полноценный гастрольный график. И что такое жизнь на колесах – тоже им известно.

© Sputnik Танцор Кадыр Тванба

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"Восемь лет назад мы приобрели за деньги, заработанные своим же трудом, автобус, - говорит руководитель. - И теперь разъезжаем по всей стране. В салоне у нас помещается 52 человека. Ровно такова численность нашего ансамбля. Сегодня на фестивале мы выступаем на открытии гала-концерта. И последний номер – тоже наш. Его объявят примерно в 11 часов вечера. А потом мы сразу погрузимся в автобус. Ночь проведем в дороге. А уже следующим вечером будем выступать в Волгодонске".

Время начинать. Омар Тарба созывает своих джигитов и ведет их на сцену. Наверное, бесполезно описывать сам танец. Но поверьте – это было море энергии и шквал огня. Вдохновленные танцем столичные поклонники балета громко рукоплескали абхазским джигитам.