Всеобщая диспансеризация в Абхазии завершится в Гагрском районе

Всеобщая диспансеризация проходит в районах Абхазии с 5 апреля и завершится 10 июня в Гагре.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Диспансеризация в Гагрском районе пройдет с 4 по 10 июня, сообщил Sputnik главный врач Центральной районной больницы Гагры Вячеслав Аргун.

С 4 по 5 июня с 9:00 до 18:00 обследование пройдет в поселке Бзыбь.

"Специалисты примут всех желающих в здании сельсовета поселка. Для приема оборудованы 15 комнат", - добавил Аргун.

С 6 по 7 июня диспансеризация пройдет в Пицундской районной больнице, а с 7 по 10 июня в Гагрской ЦРБ.

"В Гагру приглашены все жители близлежащих сел, мы оповестили всех глав администраций. Желающих пройти бесплатное обследование много. Пациентов будут принимать в зависимости от того, на что они сами жалуются", - отметил Аргун.

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Диспансеризация населения Абхазии уже прошла в Галском, Ткуарчалском, Очамчырском, Сухумском и Гудаутском районах, в Сухуме и Новом Афоне. В работе Федерального медико-биологического агентства России принимает участие 50 специалистов. Из них 17 врачей различных специализаций готовы принять и обследовать взрослое население и пять педиатров различных направлений. В составе сводного медотряда 12 единиц медицинской техники.

Главврач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров ранее рассказывал, что в период с 5 по 25 апреля консультацию прошли 6128 человек, из которых 1274 ребенка.

Он также сообщил, что выполнено около четырех тысяч лабораторных исследований, выявлено около пяти тысяч заболеваний, в том числе примерно у одной тысячи детей. Более сорока пациентам оказана экстренная медицинская помощь. Их госпитализировали в медучреждения Абхазии.

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У взрослого населения превалируют сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и заболевания мочеполовой системы, самые распространенные проблемы со здоровьем среди детей – заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, отметил главврач.