20:54 05 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.12
  • EUR73.37
Поиск
Прогноз погоды

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (115)
4810

В четверг 6 июня территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии северо-западного Циклона и смены воздушных масс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В четверг 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером, местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +26°С +31°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (115)
Теги:
погода в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По следам сериала: Чернобыль переживает туристический бум
Фонари осветили ночное небо: китайские студенты помолились об успешной сдачи экзаменов
Фонари в небе: необычное моление китайских студентов перед сдачей экзаменов
Сколько стоит выпускной в Абхазии
"Выпускная" цена: во сколько обойдется в Абхазии прощание со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia