Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В четверг 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером, местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +26°С +31°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.