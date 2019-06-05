Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня

В четверг 6 июня территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии северо-западного Циклона и смены воздушных масс, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В четверг 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером, местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15°С +20°С, днем +26°С +31°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.