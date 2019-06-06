Имени поэта: где "найти" Пушкина в Абхазии

О том, что в Абхазии носит имя поэта Александра Пушкина, где в Сухуме можно насладиться пушкинской атмосферой и за какие "успехи" детям дают поэтическое прозвище, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

На улице Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин бывал на Кавказе дважды, в 1820 и 1829 годах. Поэт побывал в Кисловодске, Ставрополе, Владикавказе и Тифлисе. В 1929 году он решил отправиться на Северный Кавказ, чтобы закончить роман "Евгений Онегин". Так он и сделал, а по дороге вел записи, которые были опубликованы в 1836 году под названием "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года".

Достоверных фактов о том, что Пушкин посещал Абхазию, нет, как, впрочем, и обратной информации. В своем очерке "Абхазские корни Пушкина (почти быль)" редактор газеты "Новый день" Сергей Арутюнов утверждает, что на пути в Арзрум писатель мечтал увидеть абхазские горы. Там же описывается байка об "абхазском" происхождении Александра Сергеевича и его родстве с адзюбжинсикими афроамериканцами.

Несмотря на то, что Пушкин не посвятил Абхазии ни одного стиха, его творчество здесь ценят по достоинству.

Одна из центральных улиц Сухума носит имя Александра Сергеевича. Поблизости, в Абхазской государственной филармонии и Государственном музее, кипит культурная жизнь столицы. Здесь же находится памятник поэту, где каждое шестое июня, в день рождения Пушкина, собираются школьники и просто любители творчества писателя.

Сухумская школа №2 также названа в честь писателя. По словам директора Ирины Повирскер, творчеству Пушкина в школе уделяют особое внимание. Стихотворения и произведения писателя изучают с 1 по 11 класс.

"Ежегодно в день памяти поэта у нас проходит конкурс среди младших классов – инсценировка сказок Пушкина, старшие классы читают лирические произведения. Также в день рождения поэта мы участвуем в мероприятиях, которые проходят в городе", - добавила она.

Не так давно на Пушкина появилось и одноименное кафе.

"Мы долго думали над названием кафе, но так как заведение находится на улице Пушкина и здесь же находится памятник поэту, мы ничего лучше не придумали, как назвать его просто "Пушкин", - объяснила совладелица заведения Ирэна Герия.

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Пушкинскую атмосферу в ресторане попытались передать через стихи на стенах. Самые внимательные посетители могут увидеть на полках "золотой" бюст поэта, и даже макет его пистолета с той самой дуэли.

Абхазский Пушкин

Как оказалось, в Абхазии немало и своих "Пушкиных". Поэтическое прозвище присуждается молодым людям в основном за внешнее сходство с поэтом и курчавые волосы, реже за любовь к литературе.

За вьющиеся волосы Пушкиным в детстве прозвали и корреспондента Sputnik Бадрака Авидзба. С возрастом кудри исчезли, их заменила любовь к литературе. Мало кто знает, Бадрак может не только оказаться в нужном месте в нужное время и молниеносно преподности информацию, но в свободное от работы время он сочиняет стихи на абхазском и русском языках. К Пушкину корреспондент относится с особым уважением и даже может наизусть прочесть более 50 куплетов из "Евгения Онегина".

© Foto / из архива Бадрака Авидзба Бадрак Авидзба, корреспондент Sputnik Абхазия

Медалью Пушкина награжден абхазский писатель Мушни Ласуриа за перевод романа "Евгений Онегин" на абхазский язык. Перевод занял у писателя около пяти лет. По словам Ласуриа, переводом произведений Пушкина он занимался с юношеских лет.

"Читая Пушкина, я хотел понять, как мои любимые произведения прозвучали бы на абхазском языке. Мне всегда нравилось читать Пушкина, его стихи простые. Мне было непонятно, как можно писать так просто и гениально одновременно. Раньше я не понимал, сколько он вкладывал труда для того, чтобы читалось легко", – объяснил он.