Абхазия и Россия внесут изменение в Соглашение о режиме торговли

Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами подпишут в пятницу 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр энергетики России Александр Новак подпишут протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами в пятницу 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба правительства Абхазии.

Стороны собираются исключить временное периодическое таможенное декларирование при поставке в Абхазию из России нефтепродуктов, номенклатура и объем которых определяются в соответствии с Соглашением.

Учитывая, что российская сторона не применяет вывозные таможенные пошлины на эти товары, изменение в Соглашении устранит возможность неравномерности поставок, говорится в сообщении.

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