Абхазия сыграет с Чамерией в матче за третье место на ЧЕ ConIFA-2019

Матч за третье место на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Абхазией и Чамерией состоится в Степанакерте 8 июня в 17:30.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграет с командой Чамерии за третье место на чемпионате Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте 8 июня.

"Ребята очень огорчены поражением в полуфинальном мачте с Западной Арменией. Они ехали сюда для того, чтобы играть в финале, и они сделали для этого все, что могли. Сейчас футболисты восстанавливаются от тяжелой игры, они отдали все свои силы, но для победы этого оказалось недостаточно. Такой важный фактор, как везение, тоже должен присутствовать, было много опасных моментов, в конце хорошую возможность имел Алан Хугаев, но вратарь сумел поймать мяч", - сказал пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

В полуфинальном матче сборная Абхазии встречалась с Западной Арменией 6 июня. Основное время матча закончилось вничью - 1:1, в серии одиннадцатиметровых ударов удачливее оказались соперники абхазской команды, которые смогли забить три гола, при этом сборная Абхазии не сумела забить ни одного.

Сборная Чамерии в полуфинале играла с Южной Осетией и также уступила в серии послематчевых пенальти. Основное время в игре завершилось 0:0, в серии пенальти Южная Осетия забила шесть мячей, а Чамерия ответила на это пятью голами.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.