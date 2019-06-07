Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные в Абхазии сохранится влияние обширного поля повышенного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. В выходные в Абхазии ожидается небольшая облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье ночью туман, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 761 - 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +17°С +22°С, днем +26°С +31°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.