Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. В выходные в Абхазии ожидается небольшая облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье ночью туман, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 761 - 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17°С +22°С, днем +26°С +31°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.