За образом сильной женщины: несыгранные роли Гули Кичба

О том, как сложилась судьба председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", почему, после успешного дебюта на театральной сцене, она не стала актрисой, и на что сподвигла матерей Абхазии после Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.

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Мечты о театре

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба восьмого июня отмечает свой 70-й юбилей. В Абхазии она известна как социальный и политический деятель, который стал олицетворением образа мужественных матерей, потерявших сыновей в годы Отечественной войны.

Судьба женщины сложилась интересно. После окончания Сухумской школы №10, она поступила в Педагогический институт. По словам Кичба, в молодости ее ровесники все свободное время проводили за чтением книг и не пропускали театральных премьер.

"Мы всегда следили за российскими и абхазскими новинками и стыдились, если что-то пропускали. Любили театр, это была наша "церковь", готовились к каждой премьере, а потом бурно ее обсуждали. Мне кажется, наша жизнь тогда была более насыщенной, в том числе духовно, чем жизнь современной молодежи", - считает она.

Но и сама девушка не только следила за театральными премьерами из зрительного зала. Свою первую роль на сцене Абхазского драматического театра она сыграла в пять лет. По воле случая девочка попала на репетицию спектакля "Медея".

"Во время мизансцены, где Медея убивает своих сыновей, меня в зрительном зале заметил режиссер, так я и сыграла роль одного из сыновей. Тогда я не понимала, с кем играю, а это были великие актеры – Минадора Зухба, Шарах Пачалия, Азиз Агрба, Вера Дбар", - вспоминает она.

Когда Гули Михайловна училась на втором курсе, в поисках новой актрисы для молодежной труппы в Педагогический университет пришла режиссер Нелли Эшба. Выбрали несколько девушек, среди них была и Гули Кичба, которая, в конечном счете, сыграла роль Клавдии в спектакле по пьесе Виктора Розова "В день свадьбы".

© Фото : из архива Гули Кичба Абхазский театр. Постановка "Медея" в главной роли Минадора Зухба

"После первого успеха и лестных рецензий Нелли Эшба предложила мне главную роль в пьесе Островского "Снегурочка". Она же предложила мне после третьего курса поступить на актерский факультет в Тбилиси, но так получилось, что я вышла замуж. В новой семье эту инициативу восприняли не очень хорошо" – улыбается она.

Испытание войной

По мнению Кичба, образом идеальной женщины в Абхазском обществе все еще остается мать нартов – Сатанеи Гуашьа.

"Для женщины нет большего счастья, чем полноценная и счастливая семья", - считает она, но тут же добавляет, что Отечественная война народа Абхазии отняла такую возможность у многих абхазских женщин.

Оба сына Гули Кичба – Арзамет и Дмитрий с первых дней войны встали на защиту родины. В мартовском наступлении погиб Арзамет, посмертно ему присвоено звание Героя Абхазии. Несмотря на горе и потерю сына, именно Гули Кичба в первые годы после войны призвала всех матерей Абхазии снять траур.

"Дети этих матерей погибли, защищая Родину, как и мой сын. Это стало для меня испытанием, но могу точно сказать, что таким матерям повезло. Ведь они правильно воспитали своих сыновей. Если бы не они, кто бы защитил нашу родину", - объяснила она.

Роль женщины, по мнению Кичба, и сегодня остается важной в абхазском обществе. Мудрость, мягкость и правильный женский подход, могут помочь в решении любых конфликтов, считает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Возложение цветов к мемориалу в Парке Славы

Сегодня Гули Кичба не только возглавляет движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", она активно принимает участие и представляет Абхазию в международных конференциях по вопросам разрешения межнациональных конфликтов.

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Гули Кичба - член Общественной палаты Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степеней. В 2008 году на Международном конгрессе матерей планеты за большой вклад в реализацию программ по защите материнства и детства, по возвышению статуса и социальной роли женщины-матери награждена медалью "Золотое сердце". Также удостоена наград Союза Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики.