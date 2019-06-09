Боциев о выборах в Парламент ЮО в Абхазии: проголосовало семь человек

Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. По состоянию на 14:00 на выборах в Парламент Южной Осетии в Абхазии проголосовало семь человек, об этом корреспонденту Sputnik рассказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Участок для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии открылся в Сухуме в 8:00 в воскресенье 9 июня. Избирательный участок №77 располагается в посольстве Южной Осетии в Абхазии.

"Сегодня праздничное настроение у всех членов участковой избирательной комиссии. Наш участок открылся в 8:00 и закроется в 20:00. До 20:00 граждане Южной Осетии, имеющие действительные паспорта Республики Южная Осетия, имеют возможность голосовать на нашем участке по партийным спискам", – рассказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

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По приблизительным данным посольства, на территории Абхазии проживают порядка 25 граждан Южной Осетии. Также ожидаются избиратели из Сочи.

"Есть информация, что на выборы приедут наши соотечественники из Адлерского и Сочинского районов. В целом же выборы проходят в рамках закона. Члены участковой избирательной комиссии на месте, наблюдатели на месте. Охрана обеспечивается сотрудниками МВД", - отметил Боциев

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.