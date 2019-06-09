17:49 09 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.04
  • EUR73.26
Поиск
LIVE:
Избирательная урна

Боциев о выборах в Парламент ЮО в Абхазии: проголосовало семь человек

© Sputnik / Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
105 0 0

Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. По состоянию на 14:00 на выборах в Парламент Южной Осетии в Абхазии проголосовало семь человек, об этом корреспонденту Sputnik рассказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. 

Выборы в Южной Осетии
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Открылись участки для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии

Участок для голосования на выборах в Парламент Южной Осетии открылся в Сухуме в 8:00 в воскресенье 9 июня. Избирательный участок №77 располагается в посольстве Южной Осетии в Абхазии.

"Сегодня праздничное настроение у всех членов участковой избирательной комиссии. Наш участок открылся в 8:00 и закроется в 20:00. До 20:00 граждане Южной Осетии, имеющие действительные паспорта Республики Южная Осетия, имеют возможность голосовать на нашем участке по партийным спискам", – рассказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. 

Выборы в Парламент Южной Осетии: как будет проходить голосование в Абхазии>>

По приблизительным данным посольства, на территории Абхазии проживают порядка 25 граждан Южной Осетии. Также ожидаются избиратели из Сочи.

"Есть информация, что на выборы приедут наши соотечественники из Адлерского и Сочинского районов. В целом же выборы проходят в рамках закона. Члены участковой избирательной комиссии на месте, наблюдатели на месте. Охрана обеспечивается сотрудниками МВД", - отметил Боциев

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.

По теме

Боциев об организации в Абхазии голосования на выборах в Парламент Южной Осетии
Теги:
парламентские выборы, Южная Осетия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбол, балет и собаки-роботы
Крути паруса!: абхазские яхтсмены показали, как проходят их тренировки
Крути паруса: абхазские яхтсмены показали, как проходят их тренировки
Как легче перенести жару
Как пережить жару без вреда для здоровья

Соцсети

Sputnikabkhazia