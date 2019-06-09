Хаджимба поздравил Бибилова с победой сборной Южной Осетии ЧЕ ConIFA-2019

Финал чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Южной Осетией и Западной Арменией прошел на стадионе имени Степана Шаумяна в Степанакерте 9 июня.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, в ходе телефонного разговора, поздравил Анатолия Бибилова с победой сборной Южной Осетии по футболу на чемпионате Европы под эгидой ConIFA, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с победой национальной сборной по футболу. Мы от всей души рады за наш братский народ. В Южной Осетии сегодня праздник и мы разделяем с вами эту радость. Желаем спортсменам дальнейших больших успехов", - сказал Рауль Хаджимба.

Сборная Южной Осетии обыграла сборную Западной Армении в финале Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в воскресенье 9 июня.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходил с 1 по 9 июня 2019 года в Нагорном Карабахе.

Сборная Абхазии стала бронзовым призером на чемпионате, обыграв сборную Чамерии в серии пенальти со счетом 5:4.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.