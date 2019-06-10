Сегодня в меню: контрабанда рыбы и мяса пресечена на Псоу

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный перевоз рыбной продукции через российско-абхазскую границу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Отмечается, что водитель HYUNDAI SANTA FE таможенную декларацию не подавал, а при устном опросе заявил, что перевозит только личные вещи. Однако в ходе таможенного досмотра в багажнике был найден короб под инструменты, замаскированный войлоком черного цвета, а в нем металлический ящик. В нем было спрятано 55,5 килограмма замороженной рыбы. Каждая тушка была упакована в черный целлофановый пакет без маркировки.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Замороженная рыба, изъятая сочинскими таможенниками

На товар и автомобиль наложен арест, рыба изъята и направлена на экспертизу, говорится в сообщении. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях за незаконное перемещение через таможенную границу товаров и за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию.

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Кроме того, в багажнике другого автомобиля "HONDA ELYSION", следующего из Абхазии в Россию, таможенники нашли незаконно перемещаемую мясную продукцию. Житель Абхазии пытался переместить в трех сумках 26 свертков замороженного копченого мяса общим весом 61,5 килограмма. Товар изъят, образцы мяса направлены на таможенную экспертизу.