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Сегодня в меню: контрабанда рыбы и мяса пресечена на Псоу

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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На российско-абхазской границе предотвратили незаконный перевоз партии рыбной и мясной продукции.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли незаконный перевоз рыбной продукции через российско-абхазскую границу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Отмечается, что водитель HYUNDAI SANTA FE таможенную декларацию не подавал, а при устном опросе заявил, что перевозит только личные вещи. Однако в ходе таможенного досмотра в багажнике был найден короб под инструменты, замаскированный войлоком черного цвета, а в нем металлический ящик. В нем было спрятано 55,5 килограмма замороженной рыбы. Каждая тушка была упакована в черный целлофановый пакет без маркировки.

Замороженная рыба, изъятая сочинскими таможенниками
© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Замороженная рыба, изъятая сочинскими таможенниками

На товар и автомобиль наложен арест, рыба изъята и направлена на экспертизу, говорится в сообщении. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях за незаконное перемещение через таможенную границу товаров и за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию.

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Кроме того, в багажнике другого автомобиля "HONDA ELYSION", следующего из Абхазии в Россию, таможенники нашли незаконно перемещаемую мясную продукцию. Житель Абхазии пытался переместить в трех сумках 26 свертков замороженного копченого мяса общим весом 61,5 килограмма. Товар изъят, образцы мяса направлены на таможенную экспертизу.



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