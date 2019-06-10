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Более 13 тысяч человек в Абхазии прошли диспансеризацию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Более 13 тысяч человек прошли диспансеризацию в Абхазии, рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в понедельник 10 июня. 

"Более 13 тысяч человек было осмотрено. Преимущественно это сельское население. Доктора передвижных госпиталей работали до последнего пациента. Есть предварительные данные, которые сегодня подводятся в части выявленных проблем, и мы их завтра озвучим", - сказал Цахнакия. 

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба поблагодарил российских медиков за проделанную работу и отметил, что диспансеризация, которая охватила всю республику в столь короткий срок, проведена на "отлично". 

"В рамках возможностей Минздрава Абхазии дважды начинали эту работу, но, к сожалению, технические возможности и количество персонала не позволило так массово охватить всю территорию республики. В дальнейшем, я думаю, наращивая эту работу, в том числе с участие абхазских врачей, мы обязаны продолжить сотрудничество в этом направлении", - отметил Килба. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Он добавил, что большая часть поставленных задач выполнены, и данные об этом будут доведены до населения позже. 

Работники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России - это люди, которые всегда находятся на передовой и работают в непростых условиях, сказал на встрече замсекретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. 

Он также подчеркнул, что проведению диспансеризации в Абхазии послужила прошлая встреча абхазской и российских делегаций в Москве, где был поставлен вопрос о том, что жизнь, как и безопасность граждан, входят в сферу деятельности Советов Безопасности двух стран. 

"Это диагностика позволит, по сути дела, оздоровлять людей. Считаю, что мы с вами тогда правильно обсудили эту тему. Доложили о ней  секретарю Совбеза России. ФМБА откликнулись на это дело, и мы получили такой результат", - сказал Нургалиев. 

Диспансеризация - задача не из легких, но она позволяет людям с заболеваниями на ранней стадии получить соответствующие заключения врачей и рекомендации, уверен Нургалиев. Замсекретаря Совбеза России поблагодарил Минздрав Абхазии за помощь и организацию работы. 

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Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин отметил,что для сотрудников ФМБА были созданы хорошие условия для работы и проживания. За период с 5 апреля по 9 июня было отправлено в клиники ФМБА 400 человек, которые получат высокотехнологичную медпомощь. 

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия вручил коллективу ФМБА почетную грамоту "За добросовестный, безупречный труд, значительный вклад в дело охраны здоровья граждан". 

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии прошла во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня 2019 года. Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успели пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.

 



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