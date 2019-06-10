Целевое использование российской финпомощи обсудили в Кабмине

В Кабмине Абхазии прошло рабочее совещание представителей российского Министерства по делам Северного Кавказа, Казначейства и Банка России с абхазскими коллегами.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Представители России - Министерства по делам Северного Кавказа и Казначейства России, прибывшие в Абхазию с рабочим визитом, проведут мониторинг целевого использования представленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка, сообщается на сайте Кабмина республики.

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Представители профильных абхазских ведомств с российскими коллегами обсудят реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализация 59 мероприятий с общим объемом финансирования в один миллиард 681 миллион рублей, а также проанализируют повестку очередного предстоящего заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, отмечается в сообщении.

Специалисты проработают в Абхазии три дня.