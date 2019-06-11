"Аиааира" не победила: "Гулрыпш" взял Кубок А-Мобаил по мини-футболу

О том, как проходили матч за третье место и финал шестого Кубка А-Мобаил по мини-футболу 10 июня на стадионе "Совмин" и какой зрительский интерес они вызвали, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Большой футбол на мини-поле

Мини-футбольный турнир на Кубок А-Мобаил стал уже доброй традицией, в нем принимают участие как профессиональные в прошлом футболисты, так и любители этой самой популярной игры в мире.

Турнир проходил в течение двух недель на столичных стадионах "Дэм" и "Совмин", встречи неизменно собирали зрителей, которые поддерживали своих, среди болельщиков были приехавшие из городов и районов республики.

В заключительный день турнира проходило два матча, первый - за третье место, в котором сошлись команды "Гудаута" и "Рубин-2", и финал между "Гулрыпшом" и сухумской командой "Аиааира".

Представитель компании А-Мобаил, один из организаторов игр, Азамат Смыр рассказал, что дисциплина игроков в этом году стала намного лучше, чем в предыдущие розыгрыши Кубка.

"Мы очень тщательно подходили к турниру, и турнир уже высокого уровня. В турнире принимают участие бывшие профессиональные футболисты, что очень приятно, так как это положительно сказывается на игре, которую демонстрируют команды", - отметил Смыр.

Команда "Гудаута" © Sputnik / Бадрак Авидзба

Финал Кубка А-Мобаил © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 2 © Sputnik / Бадрак Авидзба Команда "Гудаута"

После представления команд, "Гудаута" и "Рубин" начали сражаться за звание бронзового призера Кубка А-Мобаил. В мини-футболе, в отличие от большого футбола, на игровом поле по пять игроков в каждой команде, а каждый тайм длится не 45, а 15 минут.

В основное время матча команды сумели забить по одному голу, и согласно правилам, арбитр назначил серию одиннадцатиметровых ударов. В серии пенальти сильнее оказалась гудаутская команда, которая сумела забить три гола, "Рубин-2" отличился два раза, таким образом, общий счет матча – 4:3.

Главный матч

После того как организаторы вручили медали команде "Гудаута", которая заняла третье место на турнире, начался главный матч Кубка А-Мобаил – финал между "Гулрыпшом" и командой "Аиааира". Первый тайм этого противостояния закончился вничью – 0:0, в самом начале второй половины сухумская команда вышла вперед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от А-Мобаил (@a_mobile_apsny) 10 Июн 2019 в 11:08 PDT

Когда до конца матча оставалось половина тайма, "Гулрыпш" сравнял счет в игре и в следующей же атаке смог выйти вперед. В самой концовке они закрепили свое преимущество, однако "Аиааира" сократила счет, матч закончился со счетом 3:2. "Гулрыпш" стал обладателем Кубка А-Мобаил по мини-футболу.

Смыр о Кубке А-Мобаила по мини-футболу: единственный серьезный турнир для любителей>>

Лучшим игроком Кубка А-Мобаил по мини-футболу был назван Эдуард Аргун из команды "Аиааира".

Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу проходил на стадионах "Дэм" и "Совмин" с 28 мая по 10 июня.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер шестого турнира "Кубок А-Мобаил по мини-футболу".