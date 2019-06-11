13:53 11 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.79
  • EUR73.21
Поиск
Совещание аппаратов Советов Безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба

Совбезы Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества

© Foto / http://presidentofabkhazia.org
В Абхазии
Получить короткую ссылку
70 0 0

Совещание аппаратов Советов Безопасности Абхазии и России прошло во вторник 11 июня в Сухуме под председательством президента республики Рауля Хаджимба.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил совместную работу Абхазии и России, направленную на укрепление сотрудничества между странами на совещании аппаратов Советов Безопасности Абхазии и России во вторник 11 июня, сообщается на сайте главы государства.

"Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем работы, которая уже начата. Несомненно, это необходимо и нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что будет понимание необходимости более активной работы, для того чтобы реализовать мероприятия, которые оговаривались, которые заложены в наши документы, особенно в Договор 2014 года, и реализация многих направлений требует наших совместных усилий", - сказал президент.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы о ходе реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в том числе в части развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Рауль Хаджимба встретился с замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым>>

Стороны также обсуждали вопросы развития инфраструктуры для оказания медицинской помощи, результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов мраморного клопа, говорится в сообщении.

По теме

Более 13 тысяч человек в Абхазии прошли диспансеризацию
Нургалиев дал оценку совместному ИКЦ органов внутренних дел России и Абхазии
Нургалиев о диспансеризации в Абхазии: у нас все получилось и очень успешно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дни арабской моды в Москве
Восточный шик и узбекский икат: Дни арабской моды в Москве
Время итогов: результаты диспансеризации в Абхазии обсудили в Гагре
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia