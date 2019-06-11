Совбезы Абхазии и России обсудили вопросы сотрудничества

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил совместную работу Абхазии и России, направленную на укрепление сотрудничества между странами на совещании аппаратов Советов Безопасности Абхазии и России во вторник 11 июня, сообщается на сайте главы государства.

"Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем работы, которая уже начата. Несомненно, это необходимо и нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что будет понимание необходимости более активной работы, для того чтобы реализовать мероприятия, которые оговаривались, которые заложены в наши документы, особенно в Договор 2014 года, и реализация многих направлений требует наших совместных усилий", - сказал президент.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы о ходе реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в том числе в части развития социальной и транспортной инфраструктуры.

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Стороны также обсуждали вопросы развития инфраструктуры для оказания медицинской помощи, результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов мраморного клопа, говорится в сообщении.