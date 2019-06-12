Гость из прошлого: россиянин впервые за тридцать лет приехал в Абхазию

Житель Брянской области Геннадий Голубев последний раз отдыхал в Абхазии 30 лет назад. И вот, он снова здесь. О ностальгии, судьбах и переживаниях, читайте в репортаже корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Прошлое и настоящее Пицунды

Июнь 1989 года, сотруднику Норильского металлургического завода Геннадию Голубеву выпал "счастливый билет" - выдали путевку в Пицунду. Поездка вместе с проживанием и питанием на две недели обошлась где-то в пределах 50 советских рублей – сумма приличная по тем временам, но подъемная.

Пенсионер сохранил на память "карту гостя" и спустя три десятилетия, отправляясь с женой Марией в Абхазию, захватил с собой этот артефакт. Он предъявил этот "документ" администрации пицундской здравницы, и здесь его "признали", наделив пару статусом "почетных гостей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Карта гостя

Тридцать лет назад Голубев останавливался в номере на 13 этаже пансионата "Амра". Тогда его удивило, что в Пицунде отдыхало много иностранцев и тех, кого считали "элитой советского общества". Провести там отпуск мог позволить себе далеко не каждый гражданин Советского Союза.

"Помню, чуть дальше отсюда была кофейня, и рядом стояли домики. Там жили иностранцы. В 1989 году, когда я здесь находился, семьями приехали жители Чернобыля", - поделился воспоминаниями Геннадий.

Современная Пицунда Геннадию показалась более энергичной и шумной, чем это было в советские годы. Появилось много кафешек с живой музыкой, да и люди сами по себе стали более раскрепощенными, но от этого причерноморский город не потерял своей привлекательности, считает он.

© Sputnik / Яков Берлинер Приморский климатический курорт Пицунда на Черноморском побережье Кавказа в Абхазии. Уличное кафе.

Неизменным осталось все то, что по-прежнему притягивает сотни тысяч туристов – чистый воздух, пропитанный ароматами реликтовых сосен, эвкалиптов, кипарисов и елей, чистая бирюзовая вода, сквозь которую можно разглядывать камешки на дне, косяки переливающихся серебром рыб; можно любоваться дельфинами, которые, по мнению Геннадия, тогда встречались чаще.

"Я всегда любил спокойный отдых. Как-то раз просто зашел на танцплощадку, но не танцевал. Вечером ходили попить кофе на песке, правда, дорогой был – три рубля. По тем временам это было дорого и в заведениях в основном отдыхали поляки, немцы и, кажется, были жители Чехословакии, не уверен", - вспомнил Геннадий.

О Пицунде Геннадий впервые услышал еще в детстве от отца – работника райисполкома, который отдыхал там спустя пару лет после открытия курорта в 1969 году. Глава семейства привез красный брелок в форме капли с надписью "Пицунда".

Счастливчики из Коврова: семейная пара из России выиграла путевку в Абхазию>>

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Геннадий и Мария Голубевы об отдыхе в Пицунде

Мария Голубева в Абхазии уже бывала с экскурсиями, когда приезжала в Сочи, но в Пицунде она отдыхает впервые.

"Здесь очень мягкий климат, теплый. Море чистое, но пока прохладное. Я выросла на Украине, в местечке, где нет ни реки, ни моря, а здесь все рядом. Воздух тоже чистый, очень чистый, но я смотрю, как себя ведут отдыхающие, и мне неприятно. Могут на улице бросать, к примеру, пакеты. Неужели нельзя быть поаккуратнее? А за ними ходят и убирают. Нельзя так", - качает головой она.

Семейная пара большую часть времени проводит на пляже, но планирует съездить в Новый Афон. Все зависит от того, как скоро перестанет болеть нога Марии. Перед отпуском она упала и сильно ушиблась.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семья Голубевых

Отдых в Пицунде пенсионеры считают недорогим, особенно в сравнении с Сочи. Двухместный номер в сутки обходится им в 2480 рублей. Пятидесяти тысяч рублей на двоих, считает пара, вполне достаточно для полноценного отдыха на курорте без лишних затрат.

"Путевка у нас была в гостиницу "Апсны", но когда я рассказал представителю курорта Азамату Багателия, что отдыхал здесь тридцать лет назад, он был приятно удивлен и переселил нас в "Бзыбь", где не так давно сделали евроремонт. Помню, тридцать лет назад удобства были общие на этаже, телевизор стоял в холле пансионата и все собирались перед ним, как в кинотеатре. Сейчас в номерах есть все", - доволен переменами Геннадий.

Признался, что Абхазию вспоминал часто и давно хотел вернуться, но как-то все не получалось. Изначально планировал брать путевку на двадцать дней, но супруга отговорила. Скоро начнется сезон сбора ягод, и пропустить его она не может. Рассчитывают приехать в Абхазию еще и осенью.

© Sputnik / Эдуард Песов Вид на мыс Пицунда в Абхазской АССР.

Политическая напряженность и заработок на отдыхе

Геннадий Голубев вспоминает напряженность, которая витала в воздухе летом 1989 года, когда отношения между местными абхазами и грузинами обострились.

"Люди рассказывали о том, что назревает какое-то волнение между абхазами и грузинами. Обслуживающий персонал видел беспокойство туристов и пытался их успокоить. Вышла заведующая корпусом и сказала, что никто ни о чем не должен беспокоиться. Местные жители разберутся между собой и, если даже что-то произойдет, отдыхающих трогать никто не будет", - рассказал Геннадий.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Геннадий Голубев из Брянска рассказал о том, какой была Пицунда тридцать лет назад

Уже дома Голубев случайно наткнулся на газетную статью, где на фоне скульптуры "Ныряльщики" в Пицунде стояли вооруженные люди. Через три года до него дошла новость о том, что в Абхазии началась война. Геннадий признался, что в этот момент он испытал обиду и боль за республику и полюбившуюся ему Пицунду.

© Sputnik / Сергей Лидов Набережная города-курорта Пицунда.

В конце 1980-х в Абхазии можно было совместить отдых с работой. Были специальные путевки на осень с возможностью подзаработать на сборе цитрусовых. После первого отпуска в Пицунде такое предложение поступило и Геннадию тоже, но он уже приехать не смог.

"Приглашали осенью на уборку мандаринов и апельсинов. То есть можно было несколько дней отпуска потратить на это и подзаработать. Платили за каждый ящик. Можно было не брать деньги, а взять с собой мандарины. Тогда ведь все было в дефиците, и мандарины мы видели только на Новый год", - объяснил Геннадий.

С собой россияне планируют увезти традиционный набор: магнитики, местный алкоголь, специи и, конечно же, хорошее настроение.