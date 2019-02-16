Счастливчики из Коврова: семейная пара из России выиграла путевку в Абхазию

РУП "Курорт Пицунда" провело фотоконкурс "Лучший семейный отдых в Пицунде", итоги которого подвели в феврале 2019 года. О том, кто стал победителем, какой приз разыгрывался, и почему счастливчики влюблены в Абхазию, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Влюбиться в Абхазию

В фотоконкурсе от "Курорта Пицунда" победили Елена и Олег Карповы из города Ковров Владимирской области. Предстоящим летом они смогут бесплатно провести десять дней в Абхазии. Снимок, который принес им победу, был сделан для семейного архива, и о конкурсе семейная пара узнала уже после того, как вернулись домой.

"После того, как мы в интернете увидели информацию о том, что проводится такой конкурс, узнали его условия, мы отправили фотографии. В итоге победило фото, где мы с супругом стоим на причале в Пицунде на фоне моря и корпусов курорта", - рассказала гостья Абхазии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Карпова (@karpova7068) 8 Янв 2019 в 12:45 PST

Впервые Карповы приехали на отдых в Абхазию в 2009 году и с тех пор летний отпуск они стараются проводить именно здесь. Путешествует семейная пара вместе с дочерью на личном транспорте, что позволяет им за короткий отрезок времени посещать как можно больше городов республики и ее достопримечательностей.

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Как то раз они заехали в Пицунду, которая сразу запала им в душу. Карповы тогда решили, что этот причерноморский городок обязательно станет следующим местом отдыха, но реализовать задуманное им удалось только в 2017 году, о чем россияне совершенно не жалеют.

"В 2017 году мы приехали с друзьями и отдыхали в пятом корпусе "Курорта Пицунда". Там мы были десять дней и нам очень понравилось. В Абхазии нам безумного нравится природа, чистейшее море и воздух. В Пицунде, вообще, это все идеально. Мы из тех, кто приехал туда один раз и полюбил этот городок навсегда", - поделилась Елена.

Россиянка призналась, что они с супругом предпочитают спокойный семейный отдых. Их не интересуют шумные вечеринки, переполненные рестораны или же экстремальные туры.

За эти годы Карповы успели объездить немало мест в Абхазии, но самыми любимыми, конечно же, не считая Пицунды, они называют Рицинский реликтовый национальный парк и Новый Афон.

"Мы ездили в Сухум тоже. Правда еще не успели побывать в обезьяньем питомнике и Ботаническом саду. Это наш резерв на будущее. Иногда мы возвращаемся в Цандрипш просто проехать по его улицам. Не знаю, наверное, это ностальгия какая-то", - сказала Елена.

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В Абхазию хочется возвращаться вновь и вновь, поделилась Карпова. По ее словам, ради отдыха в этой республике, они с супругом готовы выдержать дальнюю дорогу, автомобильные пробки и даже очереди на границе Псоу.

Абхазская национальная кухня еще одна слабость четы из города Ковров. Елена без ума от домашнего сыра и специй, которые она закупает впрок до следующей поездки, а ее супруг Олег в восторге от абхазской чачи.

Под номером 127

Предприятие "Курорт Пицунда" объявило фотоконкурс "Лучший семейный отдых", который проходил с 27 июля по 30 ноября. По условиям этого конкурса, туристы должны были сделать фотографию на территории курорта и выложить в Instagram под хештегом #КУРОРТПИЦУНДА.

Фон и ракурс при этом мог быть любым, главный критерий – присутствие в кадре семейной пары или автора снимка, а также описание выбранной локации и заполнение специальной формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L A D (@l_a_d_102) 27 Июл 2018 в 2:57 PDT

По словам менеджера РУП "Курорта Пицунда" Азамата Багателия, конкурс был организован впервые, но с учетом проявленного высокого интереса к нему со стороны гостей Пицунды, он будет проводиться и в будущем.

"Семья Карповых, которые победили в нашем конкурсе, проведет бесплатно десять дней в "Курорте Пицунда". В эту путевку входит проживание и питание. Транспортные расходы туда не включены", - сказал Багателия.

Поступило около 500 заявок на участие в конкурсе от туристов, отдыхавших на курорте, но далеко не все из них выполнили условия этого конкурса. В итоге, до отбора дошли чуть больше 200 претендентов, отметил он.

"Победитель определялся с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш проводился в прямом эфире на официальной странице Instagram. Мы провели его максимально прозрачно. Победителем стал конкурсант под номером 127", - рассказал Багателия.

Он добавил, что РУП "Курорт Пицунда" планирует реализовать еще ряд проектов по привлечению туристов в Абхазию и популяризации Пицунды. Какие именно это будут проекту, Багателия предпочел пока оставить в тайне.