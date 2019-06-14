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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (122)
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В выходные дни территория Абхазии будет в зоне влияния пониженного атмосферного давления, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков, ночью возможен туман, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 758-757 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +17°С - 22°С,  днем +26°С - 31°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (122)
Теги:
погода в Абхазии


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