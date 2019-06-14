Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков, ночью возможен туман, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 758-757 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +17°С - 22°С, днем +26°С - 31°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.