Правила ввоза автомобилей из Абхазии в Россию стали нарушать в семь раз чаще в 2019 году

С начала 2019 года по фактам нарушений временного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию возбуждено 171 дело об административных правонарушениях.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. По фактам нарушений порядка временного ввоза автомобилей на таможенную территорию Евразийского экономического союза с начала 2019 года Сочинской таможней было возбуждено 171 дело об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

При том за аналогичный период прошлого года было возбуждено 26 дел по аналогичным фактам. Это самое частое правонарушение на российско-абхазской границе, отмечается в сообщении.

В адрес должников направлены уведомления об уплате таможенных платежей и пеней на сумму 66,349 миллионов рублей. Конфисковано 6 транспортных средства общей стоимостью 1,755 миллиона рублей. По трем фактам погашена задолженность, образовавшаяся в предыдущих периодах, в размере 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно действующему законодательству иностранные физические лица для личного пользования вправе ввезти автомобиль на таможенную территорию ЕАЭС не более чем на год – с освобождением от уплаты таможенных платежей. До истечения срока временного ввоза такой транспорт нужно либо задекларировать, либо вывезти. Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными транспортными средствами для личного пользования (без соблюдения определенных условий, установленных таможенным законодательством) запрещены.

Объем нелегального ввоза сигарет из Абхазии в Россию увеличился более чем в 17 раз>>

Иностранные транспортные средства для личного пользования подлежат таможенному декларированию в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации (ПТД).

Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами являются основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности. В качестве наказания предусматривается не только штраф, но и конфискация автотранспорта.