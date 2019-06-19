Квалифицированное пополнение: новобранцы приехали на базу ЮВО в Абхазии

В ходе плановой замены военнослужащих по призыву, общая численность личного состава военной базы не изменилась.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. На российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для прохождения службы по призыву прибыли около 300 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны России, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Отмечается, что в квалификацию вновь прибывших военнослужащих входят до 40 военных специальностей, в том числе: механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и кодировщики, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", а также специалисты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

К настоящему времени прибывшее пополнение обустроено и введено в строй. Психологи базы провели анкетирование и тестирование для оценки психологического и психофизиологического состояние новобранцев.

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Учитывая повышенную влажность и жаркий климат Абхазии прибывшие военнослужащие пройдут тщательное медицинское обследование, сказано в сообщении пресс-службы.