15:15 19 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.98
  • EUR71.64
Поиск

Квалифицированное пополнение: новобранцы приехали на базу ЮВО в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16710

В ходе плановой замены военнослужащих по призыву, общая численность личного состава военной базы не изменилась.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. На российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для прохождения службы по призыву прибыли около 300 младших специалистов, прошедших трехмесячную подготовку в учебных центрах Минобороны России, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Российские и абхазские военные уничтожили "противника", заманив в "огненный мешок"

Отмечается, что в квалификацию вновь прибывших военнослужащих входят до 40 военных специальностей, в том числе: механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и кодировщики, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", а также специалисты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

К настоящему времени прибывшее пополнение обустроено и введено в строй. Психологи базы провели анкетирование и тестирование для оценки психологического и психофизиологического состояние новобранцев.

Президент Абхазии подвел итоги абхазо-российских военных учений>>

Учитывая повышенную влажность и жаркий климат Абхазии прибывшие военнослужащие пройдут тщательное медицинское обследование, сказано в сообщении пресс-службы.

По теме

"Аллигаторы" и "Терминаторы" на вооружении: в Абхазию перебросили армейскую авиацию
Российские и абхазские военные уничтожили условного противника в горах Абхазии
Подразделения антитеррора российских баз ЮВО провели совместные тренировки
Теги:
ЮВО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мощное землетрясение в Китае: фото разрушенных городов
Любимые песни и "огненное" шоу: как отдыхает вечерний Сухум
Читатели Sputnik о туризме в Абхазии
Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia