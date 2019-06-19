Не довезли: сочинские таможенники изъяли вино и шампанское "для свадьбы"

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию 150-ти бутылок вина и 42-х бутылок шампанского, сообщили в пресс-службе ведомства.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер инспекторы таможни остановили автомобиль марки Mersedes-Benz Sprinter, направлявшийся из Абхазии в Россию.

В ходе таможенного досмотра в багажнике машины было обнаружено 22 коробки с вином и шампанским популярных абхазских марок. Всего было найдено 150 бутылок вина и 42 бутылки шампанского. Общее количество алкоголя составило 192 бутылки, общим объемом 144 литра.

Водитель, житель Ставропольского края, рассказал, что алкоголь купил в одном из магазинов Абхазии, откуда возвращался с отдыха, вез его на свадьбу дочери и для личных целей. Он также пояснил, что впервые пересекал границу, поэтому не знал о необходимости декларировать алкоголь свыше трех литров. Однако к сотрудникам таможни за разъяснением правил перемещения товаров через границу он не обращался.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Сочинской таможней изъята крупная партия незадекларированного алкоголя из Республики Абхазия

"Количество найденной у гражданина алкогольной продукции свидетельствует о коммерческих объемах товара, но не для личного пользования", - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков.

В этот же день на таможенном посту была пресечена еще одна попытка незаконного ввоза алкогольной продукции. В багажнике автомобиля Skoda Superb, прибывшем из Абхазии, женщина пыталась провезти 24 бутылки вина абхазских марок. Она пояснила, что везла алкоголь для личного пользования и в подарок друзьям. Правонарушение, по ее словам, было совершено из-за незнания норм таможенного законодательства.

Товар изъят, образцы направлены на товароведческую экспертизу. Проводится административное расследование.

Всего с начала 2019 года по фактам недекларирования алкогольной продукции, а также несоблюдения ограничений при ее перемещении через таможенную границу ЕАЭС, возбуждено 145 дел об административных правонарушениях. Изъято более 650 литров алкогольной продукции.

Правила ввоза автомобилей из Абхазии в Россию стали нарушать в семь раз чаще в 2019 году>>

В пресс-службе пояснили, что беспошлинно можно ввозить в Россию три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины в размере десяти евро за литр - от трех до пяти литров, но не более пяти.