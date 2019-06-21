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Энри Агрба

Энри Агрба о подготовке к бою в Кисловодске: голодный, как волк

© Foto/ @enriagrba
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (312)
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Боксер из Абхазии Энри Агрба представит республику на Чемпионате мира по полноконтактному рукопашному бою по версии FCF-MMA в Кисловодске.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Спортсмен из Абхазии Энри Агрба придерживался жесткой диеты и успел сбросить вес к предстоящим боям в Кисловодске.

"Завтра с 13:00 до 17:00 взвешивание. Допустимый вес до 77 килограммов, я все эти дни соблюдаю диету. Вся еда без соли, жареное нельзя, только варенное – рис, каши на воде. Голодный как волк, но завтра после взвешивания уже смогу нормально поесть", - рассказал Агрба.

Он добавил, что его вес на сегодня составляет чуть меньше 77 килограммов и проблем во время процедуры взвешивания быть не может. Чувствует себя абхазский спортсмен хорошо и настроен только на победу.

Тренировался Агрба в Пицунде, Гагре и Сочи. На чемпионат спортсмен поедет вместе со своим тренером Астамуром Аристава.

Правила турнира в Кисловодске довольно жесткие. Соперники могут бить друг друга по затылку, наносить удары ногами по лежачему. Ограничений немного, в частности, запрещено бить в пах и выдавливать глаза.

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Энри Агрба предстоит за один день провести несколько боев.

Ранее Энри Агрба в 2018 году уже завоевывал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA.

Темы:
Спортивная Абхазия (312)


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