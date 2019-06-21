Смертельная инициатива: в Гагре произошло массовое истребление бродячих собак

О том, кто заказал массовое убийство бездомных собак в Гагре и что ждет виновных, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Чистое зверство

Меньше недели назад Гагрский район прославился тем, что на его территории впервые в Абхазии стали применять гуманные методы регулирования популяции бродячих животных. За два дня свыше двух десятков собак отловили, стерилизовали, привили и "наградили" чипами.

"За один день из Гагры можно вывезти около 40 собак. Мы уже встречались с главой администрации и обсуждали, что делать дальше. Но могу похвалить Гагру, что, несмотря на ситуацию, с 2016 года официального отстрела собак там нет", - с гордостью заявляла директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба на пресс-конференции в Sputnik.

Но уже 20 июня район уже не прославился, а ославился. В социальных сетях разлетелась информация о массовом уничтожении бродячих собак в Гагре. Тела убитых собрали в мешки и вывезли на городскую свалку. Сердобольная Саида Отырба отправилась туда и от увиденного испытала жесточайший шок.

По словам Саиды, собак уничтожали в районе гагрского рынка 18 июня примерно с 19:00. Точное количество тел собак, обнаруженных в мешках на свалке, она назвать не может, не до пересчета было. Самое ужасное, что убили "чистых" собак с чипами той самой акции.

"На рынке ни одной собаки с нашей биркой (чипом о стерилизации – ред.) я не увидела. Не то, что с биркой, я вообще ни одной не заметила. Когда я приехала на свалку, мне сказали, что было привезено 45 тел убитых собак, но точное количество я назвать не могу. Я вскрыла шесть пакетов и в двух были тела собак с бирками", - рассказывает она.

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По словам Саиды, на рынке ей сказали, что убийством собак занимались люди, которые были наняты начальником гагрского управления городского хозяйства Вилоном Бения.

"Сотрудники рынка утверждают, что у входа стояла машина Бения, а рядом с ней были наемные рабочие и через какое-то время с рынка они начали выносить пакеты с телами собак", - сообщила она.

Жительница Гагры Хатуна подтвердила слова Саиды и сказала, что видела, как люди выносили в мусорных пакетах тела животных.

"Они положили собак перед моим магазином, и я начала истерить, плакать. Нам сообщили, что животных усыпляют шприцами по поручения Бения. Я своими глазами видела, как мертвая собака лежала у остановки, рядом с ней были щенята", - говорит она.

Чьих рук дело?

Начальник УГХ Гагры Вилон Бения отрицает причастность к массовому истреблению бродячих собак в Гагре.

"Ничего не могу сказать по этому поводу. Тем более, что с гастарбайтерами мы не имеем никаких отношений", - заверил он.

Заместитель главы администрации Гагрского района Геннадия Цвижба заявил, что убийство собак произошло без ведома и разрешения официальных органов.

"Это была частная инициатива жителей Гагрского района, которые неоднократно обращались к нам с жалобой. Определенные вопросы нами были решены, но, видимо, этого было недостаточно. Люди жаловались, что стерилизованы далеко не все собаки. Количество бездомных собак в городе возрастало, жалоб стало больше. Реакция горожан привела к такому исходу. Это акция удручающая, мы все возмущены и это не решение вопроса", - считает он.

Цвижба отметил, что по факту убийства животных ведется расследование с привлечением прокуратуры.

"Если выяснится, что кто-то из коммунальных служб причастен к этому действию, то будет применено определенное наказание", - добавил он.