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Нос по ветру и хвост пистолетом: умилительные питомцы приюта "Топа"

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Темы:
"Дежурный по району" (27)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Корреспонденты Sputnik побывали в селе Сальма в приюте для бездомных собак "Топа", которому исполнился один год.

Приют для бездомных собак в Сальме Гагрского района открыли 18 февраля 2018 года. Сейчас там содержится около 80 собак. По словам руководителя этого приюта и фонда "Багира" Саиды Отырба, за год им удалось пристроить 120 животных, а за три года – около 400.

Одной из новых подопечных Саиды стала одноглазая лайка, которую она назвала Сантой. Пойнтера Лотти подобрали в Пицунде с простреленным позвоночником. У нее было девять щенков. На лапы собаку поставили в ветеринарной клинике Дагомыса, и сейчас она готова к жизни в новой семье.

Кто в "Топе" живет: гагрскому приюту для бездомных собак исполнился год>>

Среди десятков игривых и шумных псов мы встретили несколько знакомых мордашек. Бакса, попавшего больше года назад под поезд и получившего травму позвоночника, сейчас не узнать. После долгой реабилитации он снова ходит. Окреп и выглядит вполне счастливым.

Темы:
"Дежурный по району" (27)

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