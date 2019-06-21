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Более четырех миллиардов рублей могут поступить в Абхазию в рамках российской финпомощи

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Вопрос о проведение очередного заседания Межправительственной комиссии рассматривается на конец июня или в первой половине июля 2019 года.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Размер программы социального-экономического развития Абхазии составит четыре с половиной миллиарда рублей, рассказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"Новая программа социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы в размере четырех с половиной миллиардов рублей практически готова. Будет обсуждать и принимать ее", - сказал Бганба.

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Он добавил, что рабочая группа внесла некоторые изменения в программу социально-экономического развития Абхазии на 2017-2019 годы. Один из пунктов был связан с энергетической отраслью.

"Энергетика у нас не в очень хорошем состоянии, поэтому мы попросили коллег включить в программу этого года 350 миллионов рублей на энергетику. Прежде всего, эти средства направим на ремонт подстанции в поселке Бзыбь. Необходимо также заменить трансформаторы в Гагрском и Гудаутском районах", - сказал премьер-министр республики.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

Теги:
Абхазия, Россия


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