Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Во второй половины недели ожидается ухудшение погоды, общий фон температуры воздуха понизится на 5-7°С, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В первой половине текущей недели в Абхазии ожидается переменная облачность,сообщают абхазские синоптики.

В понедельник временами кратковременный дождь с грозой, во вторник и среду преимущественно без осадков, местами туман. Во второй половине недели ожидается ухудшение погоды, облачность с прояснениями, временами дождь с грозой, местами возможен град. К концу недели общий фон температуры воздуха понизится на 5-7°С.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +26+31°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение на море слабое и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.