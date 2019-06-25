СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт Республиканской детской больницы Абхазии может войти в Инвестпрограмму на 2020-2021 годы, рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба во вторник 25 июня.

"Идет активное обсуждение перечня объектов, которые должны быть включены в Инвестиционную программу 2020-2021 годов. Абхазской стороной активно предлагается включение в этот перечень детской Республиканской больницы. Безусловно, это острый вопрос для всех граждан страны и мы озабочены этим вопросом, так как состояние этой больницы плачевное", - сказал Нанба.

Депутат Парламента Валерий Агрба, который затронул на сессии судьбу детской Республиканской больницы, попросил министра финансов взять под личный контроль этот вопрос.

В сентябре прошлого года главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа в интервью радио Sputnik Абхазия заявлял, что осилить капитальный ремонт больницы руководство учреждения не в силах. Джопуа добавил, что своими силами больница проведет ремонт двух самых проблемных этажей больницы, это третий — где лежат соматические больные, и четвертый — для новорожденных больных до года жизни.