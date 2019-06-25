16:10 25 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.52
  • EUR71.23
Поиск

Ремонт Республиканской детской больницы Абхазии может войти в Инвестпрограмму

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
101 0 0

Сессия Народного собрания-Парламента Абхазии прошла во вторник 25 июня.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт Республиканской детской больницы Абхазии может войти в Инвестпрограмму на 2020-2021 годы, рассказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба во вторник 25 июня.

"Идет активное обсуждение перечня объектов, которые должны быть включены в Инвестиционную программу 2020-2021 годов. Абхазской стороной активно предлагается включение в этот перечень детской Республиканской больницы. Безусловно, это острый вопрос для всех граждан страны и мы озабочены этим вопросом, так как состояние этой больницы плачевное", - сказал Нанба.

Депутат Парламента Валерий Агрба, который затронул на сессии судьбу детской Республиканской больницы, попросил министра финансов взять под личный контроль этот вопрос.

В сентябре прошлого года главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа в интервью радио Sputnik Абхазия заявлял, что осилить капитальный ремонт больницы руководство учреждения не в силах. Джопуа добавил, что своими силами больница проведет ремонт двух самых проблемных этажей больницы, это третий — где лежат соматические больные, и четвертый  — для новорожденных больных до года жизни.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ностальгия по 60-м: как выглядели модницы времен хрущевской "оттепели"
Отряд российских кораблей зашел в порт Гаваны в рамках официального визита
Отряд боевых кораблей Северного флота зашел в порт Гаваны
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia