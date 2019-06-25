Красный Крест исследует возможные места захоронения участников войны в Абхазии

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный Комитет Красного Креста в Абхазии планирует исследовать более 40 потенциальных мест захоронения участников Отечественной войны народа Абхазии с июня по сентябрь 2019 года, сообщил глава миссии Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Специалисты гуманитарной миссии будут проводить раскопки в Сухумском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах Абхазии.

"Список мест был согласован и утвержден в рамках двустороннего механизма, который собирает представителей из Абхазии и Грузии. Вопрос обсуждается в сугубо гуманитарном формате, встречи очень важны, так как позволяют производить обмен информацией между участниками конфликта и получать достоверную информацию о возможных местах захоронения. Хотелось бы подчеркнуть, что наша программа ставит перед собой цель найти ответы на вопросы родственников лиц, пропавших без вести. Нам не важна национальность – мы ищем всех", - объяснил Забалуев.

В работе комиссии принимают участие антропологи из Чили, археологи из Аргентины и специалисты из Кипра, Колумбии, Франции, Южной Африки и Великобритании.

"Кроме того, мы привлекаем местных специалистов. Всего на данный момент их девять, шестеро из них работают с нами уже шесть лет – это выпускники Медицинского колледжа и исторического факультета АГУ. В этом году с нами будут работать трое новых сотрудников, также студенты Медколледжа и выпускник АГУ. В работе задействованы сотрудники МЧС и саперы. Всего в команде более 20 человек", - рассказал глава миссии.

По словам Забалуева, полевые и поисковые работы по эксгумации тел уже начались в Сухуме. Собранные данные будут переданы в лабораторию антропологических исследований, где будет проводиться идентификация останков.

"Это работа многопрофильного характера, которая объединяет антропологические, исторические, археологические и генетические исследования. Необходимо обращать внимание на все детали. Нам также важно иметь доступ к семьям, которые, возможно, обладают информацией, которая поможет нам проводить сопоставления и опознать останки. С каждым годом эта работа становиться сложнее. Мы всегда открыты к получению новых данных, в том числе получению образцов ДНК родителей без вести пропавших, но не можем на этом настаивать. Это выбор каждого", - добавил он.

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Представительство Международного Красного Креста проводит эксгумационные работы в Абхазии с 2010 года. С тех пор было обнаружено 430 останков без вести пропавших участников Отечественной войны народа Абхазии, 163 из них были идентифицированы, более 260 останков все еще исследуются в лабораториях МККК.