Суд не идет: почему суды Абхазии могут приостановить работу с 1 июля

Видеозапись и электронное распределение дел в судах Абхазии должны были внедрить с 1 июля 2019 года.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Суды Абхазии могут приостановить работу с 1 июля 2019 года в связи с тем, что Парламент республики не рассмотрел проект Конституционного закона "О судебной власти".

В повестке сессии Народного собрания Абхазии во вторник, 25 июня, было 16 пунктов. Законопроект "О судебной власти" стоял седьмым по счету, но его пришлось передвинуть, так как для принятия в зале не хватало кворума. По регламенту требовалось 25 голосов.

Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба обратилась к парламентариям и напомнила, что если установленная дата внедрения ведения видеозаписей и электронного распределения дел в судах Абхазии не будет перенесена, то с 1 июля суды не смогут выполнять свои функции.

"Мы не сможем проводить судебные заседания, потому что должно быть аудио- и видеопротоколирование, электронное распределение дел. У нас этого нет и даже если сегодня деньги дадут, в течение полугода это сделать невозможно", - отметила Делба.

Она добавила, что для выполнения этих задач нужно 30 миллионов рублей, но пока выделено только шесть миллионов.

Депутат Народного собрания Валерий Агрба напомнил, что эту систему пытаются запустить в Абхазии уже четыре года.

"Мы несколько раз требовали включить необходимые средства в эти расходы и, насколько мне известно, Министерство финансов отчитывалось о том, что расходы эти были предусмотрены. Почему они не освоены, хочу спросить у вас. То есть, нам надо продлевать это до бесконечности?", - обратился Агрба к верховному судье Абхазии.

Министр финансов Абхазии Джансух Нанба подтвердил, что в смете Верховного суда были предусмотрены средства на создание системы аудио- и видеопротоколирования, и в 2019 году государство выплатило шесть миллионов рублей. Он пояснил, почему не финансируется приобретение оборудования.

"Министерству финансов представили заявки с договорами на поставку соответствующего оборудования. В результате проведенного анализа, Минфин предусматривает признаки неэффективного использования бюджетных средств ввиду того, что рыночная стоимость поставляемого оборудования завышена», - заявил он.

Нанба добавил, что из Минфина направили официальное письмо о результатах проверки в Верховный суд и попросили рассмотреть эти контракты еще раз. Что касается программного обеспечения, то этот контракт принят Минфином и из восьми миллионов рублей оплачено шесть миллионов.

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Манана Делба в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что время на рассмотрение вопроса о переносе даты внедрения ведения видеозаписей и электронного распределения дел в судах Абхазии, еще есть.

Изменения в конституционный закон "О судебной власти", предусматривающие видеопротоколирование и электронное распределение дел, были приняты в 2016 году и должны были вступить в силу с 1 января 2019 года, но уже в декабре 2018 года Парламент перенес эту дату на полгода из-за нехватки финансирования.