15:12 26 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR71.38
Поиск
Закладки наркоты

Под видом туристок: "закладчицы" наркотиков из Украины задержаны в Сухуме

© Foto/ скриншот Facebook/Мурам Аджинджал
В Абхазии
Получить короткую ссылку
216250

Гражданки Украины прибыли в Абхазию под видом туристок и были задержаны по подозрению в продаже наркотиков путем так называемых закладок.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Две гражданки Украины задержаны по подозрению в распространении наркотического вещества "метадон" путем так называемых закладок, проинформировала пресс-служба МВД Абхазии.

У задержанных женщин обнаружено и изъято более 23 граммов наркотического средства "метадон", отметили в ведомстве.

"В результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД Абхазии женщины задержаны в городе Сухум. Согласно заключению медиков обе гражданки 1992 и 1986 годов рождения являются потребителями наркотического вещества и на момент задержания пребывали в состоянии наркотического опьянения "метадоном", - сказано в сообющении МВД Абхазии.

Высшая и исключительная меры наказания для наркодилеров введены в Абхазии>>

Следствие о причастности задержанных к ранее совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории Абхазии продолжается.

По теме

Разграничить наказание за оборот наркотиков предложил Кабмину Парламент Абхазии
Глава Гала предложил вернуть уголовное наказание за употребление наркотиков
Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду синтетического наркотика
Теги:
МВД Абхазии, наркотики


Главные темы

  • Наркоман, архивное фото
    Жизнь не в кайф: личная история наркомана

    День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается в мире 26 июня. О том, каково жить "под кайфом", на что толкают поиски дозы и можно ли избавиться от зависимости рассказал корреспонденту Sputnik член абхазского сообщества "Анонимные наркоманы".

    1001
  • Лавров: Вашингтон стремится к капитуляции Ирана

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном в среду 26 июня.

    11
  • Последствия селя на Роза Хуторе, 24 июня 2019
    Режим ЧС введен в Красной поляне для ликвидации последствий селя

    Из-за ливневых дождей в поселке Красная Поляна в Сочи на дорогу в районе ручья Сулимовский сошел сель, который перекрыл участок проезжей части.

    79

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Совы" и "Стрижи": кадры открытия форума "Армия-2019"
Мал, да удал: "Калашников" представил новый дрон-камикадзе "Ланцет"
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia