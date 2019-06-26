Под видом туристок: "закладчицы" наркотиков из Украины задержаны в Сухуме

Гражданки Украины прибыли в Абхазию под видом туристок и были задержаны по подозрению в продаже наркотиков путем так называемых закладок.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Две гражданки Украины задержаны по подозрению в распространении наркотического вещества "метадон" путем так называемых закладок, проинформировала пресс-служба МВД Абхазии.

У задержанных женщин обнаружено и изъято более 23 граммов наркотического средства "метадон", отметили в ведомстве.

"В результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД Абхазии женщины задержаны в городе Сухум. Согласно заключению медиков обе гражданки 1992 и 1986 годов рождения являются потребителями наркотического вещества и на момент задержания пребывали в состоянии наркотического опьянения "метадоном", - сказано в сообющении МВД Абхазии.

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Следствие о причастности задержанных к ранее совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории Абхазии продолжается.