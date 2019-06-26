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Редистрация кандидатов в президенты в ЦИК

ЦИК Абхазии зарегистрировал первые группы по выдвижению кандидатов в президенты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (20)
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В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Алмаса Джапуа и политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты, сказал в интервью Sputnik председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Регистрация началась в установленные законом сроки исходя из нашего календарного плана, в соответствии с назначенной датой голосования, от которой исходят все остальные даты по началу выдвижения кандидатов", - добавил он.

Регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты будет продолжаться в течение двадцати дней, проинформировал председатель ЦИК.

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"Что касается регистрации политических партий, в отличие от инициативных групп, они должны провести съезды, на которых они принимают решение о выдвижении своего кандидата. После выдвижения кандидата партией, в ЦИК предоставляются все необходимые документы", - подчеркнул Гогия.

Инициативные группы получают подписные листы, по которым должны собрать не менее двух тысяч, но не более двух с половиной тысяч подписей в поддержку кандидата.

"Срок регистрации кандидатов заканчивается за месяц до дня голосования, за этот период они (инициативные группы и политические партии – ред.) должны представить документы, но так, чтобы у нас было определенное время для изучения этих документов. ЦИК может рассматривать документы в течение десяти дней, нужно перепроверять подписные листы и так далее", - уточнил Гогия.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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При регистрации инициативной группы (в том числе от политических партий – ред.) по выдвижению кандидата в президенты, необходимо десять человек, каждый из которых должен представить документы подтверждающие личность. ЦИК дает им перечень необходимых документов для регистрации кандидата в президенты.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты. Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования.

Темы:
Выборы президента Абхазии (20)

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Теги:
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