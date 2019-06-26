Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июня

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. В четверг 27 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, гроза, туман, сообщают синоптики.
Атмосферное давление 760-756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +26…31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.