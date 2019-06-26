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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (134)
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В четверг 27 июня в Абхазии сохранится влияние юго-западной окраины холодного североатлантического Циклона и теплого сектора южного Циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. В четверг 27 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки, гроза, туман, сообщают синоптики.

Атмосферное давление 760-756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +19…24°С, днем +26…31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (134)
Теги:
погода в Абхазии


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