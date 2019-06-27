Не солоно хлебавши: гражданина Абхазии задержали на Псоу с наркотиками

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Мужчина, пытавшийся провезти наркотические средства из России в Абхазию, был задержан на автомобильном пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время досмотра у 40-летнего мужчины обнаружили в кармане брюк полимерный сверток с порошкообразным веществом. Мужчина признался, что в свертке находится наркотическое вещество типа "соль", которое он, якобы, купил для личного потребления в интернете.

Сотрудники Погрануправления передали найденное в экспертно-криминалистический отдел МВД Сочи для проведения химической экспертизы.

"Экспертиза подтвердила, что найденное у гражданина вещество действительно является сильнодействующим наркотическим средством — N-метилэфедрон.", — сказано в сообщении.

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Собранные материалы переданы в следственный отдел УВД Сочи для возбуждения уголовного дела.

N-метилэфедрон - синтетическое наркотическое вещество, производное катенона, который можно отнести к ряду амфетамина. В отличие от растительных опиатов, кокаина, марихуаны «синтетика» не разрушается в организме и полностью не выводится. N-метилэфедрон в первую очередь влияет на мышление, страдает память, нарушается сон. После нескольких месяцев употребления наркотика происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, наступает слабоумие, нарушается речевая функция