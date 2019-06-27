15:41 27 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.05
  • EUR71.66
Поиск

Не солоно хлебавши: гражданина Абхазии задержали на Псоу с наркотиками

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
781 0 0

Мужчина был задержан на российско-абхазской границе сотрудниками Погрануправления России.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Мужчина, пытавшийся провезти наркотические средства из России в Абхазию, был задержан на автомобильном пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ФСБ РФ
Наркокурьер приговорен в Сочи к 5 годам заключения за контрабанду "соли"

Во время досмотра у 40-летнего мужчины обнаружили в кармане брюк полимерный сверток с порошкообразным веществом. Мужчина признался, что в свертке находится наркотическое вещество типа "соль", которое он, якобы, купил для личного потребления в интернете.

Сотрудники Погрануправления передали найденное в экспертно-криминалистический отдел МВД Сочи для проведения химической экспертизы.

"Экспертиза подтвердила, что найденное у гражданина вещество действительно является сильнодействующим наркотическим средством — N-метилэфедрон.", — сказано в сообщении.

Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду синтетического наркотика>>

Собранные материалы переданы в следственный отдел УВД Сочи для возбуждения уголовного дела.

N-метилэфедрон - синтетическое наркотическое вещество, производное катенона, который можно отнести к ряду амфетамина. В отличие от растительных опиатов, кокаина, марихуаны «синтетика» не разрушается в организме и полностью не выводится. N-метилэфедрон в первую очередь влияет на мышление, страдает память, нарушается сон. После нескольких месяцев употребления наркотика происходит необратимое поражение сердечной мышцы, появляются галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, наступает слабоумие, нарушается речевая функция

По теме

Неспокойный день: контрабанда сигарет, оружие и разыскиваемая выявлены на Псоу
Наркокурьер, пойманный на Псоу, приговорен в Сочи к 11 годам заключения
Детская неожиданность: раскрыт необычный способ контрабанды сигарет на Псоу
Теги:
наркотики


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Марокканские женщины и дети молятся о дожде 24 ноября 2017 года недалеко от Рабата по королевскому указу
Иссохшая земля: тревожные кадры со всего мира
ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации
Памятка для отдыхающих в Абхазии
Возьми с собой: памятка для отдыхающих в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia