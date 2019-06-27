Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня

В пятницу 28 июня в Абхазии сохранится влияние североатлантического Циклона с холодными атмосферными фронтами и двигающийся навстречу ему очень теплый, влажный воздух черноморского Циклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В пятницу 28 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен туман, сообщают синоптики.

Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +24…29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.