Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 июня

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В пятницу 28 июня в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен туман, сообщают синоптики.
Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +24…29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.