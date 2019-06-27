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СГБ Абхазии временно закрыла границу с Грузией

© Sputnik / Михаил Мордасов
В Абхазии
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В Грузии с 20 июня проходят протестные акции, поводом для которых стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории.", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что СГБ разработала и реализует "необходимый комплекс мер реагирования", в числе которых – "введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией".

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В СГБ проинформировали о том, что ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии и выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии.

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