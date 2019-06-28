Новые урны и декларация: ЦИК Абхазии рассказал о подготовке к президентским выборам

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на брифинге в пятницу 28 июня рассказал о регистрации инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты и о правилах президентской гонки.

Тамаз Гогия напомнил, что в 2014 году кандидаты в президенты сдавали декларации имущества.

"Напрямую закон не обязывает декларировать имущество, но если такое обращение будет, ЦИК будет его рассматривать, также как было в 2014 году. Если такой вопрос возникнет после процесса окончания регистрации, мы его рассмотрим", - подчеркнул Гогия.

Отвечая на вопрос, может ли один и тот же человек поставить свою подпись за регистрацию того или иного кандидата, Тамаз Гогия ответил утвердительно.

"Ограничения нет, любой гражданин может подписаться под подписными листами за того или иного кандидата", - рассказал он.

Кроме того, председатель ЦИК Абхазии рассказал, что для выборов были приобретены новые сборно-разборные урны.

"Дело в том, что производство такого рода урн у нас никак не налажено. Сборно-разборные урны, которыми мы пользовались ранее, расклеивались и их негде было хранить", - отметил Гогия.

Новые урны удобны в применении и хранении, они рассчитаны на пять использований, кроме того, их можно ремонтировать, подчеркнул председатель ЦИК.

"В сборном виде объем прежних урн составлял 30 кубометров, сегодня - два кубометра, мы их можем хранить в любой комнате", - объяснил он.

Старые урны отправятся в районы республики, где их будут использовать при выборах в местные органы власти. Всего на проведение президентских выборов было куплено 160 больших и столько же маленьких урн.

Тамаз Гогия также отметил, что официальных документов по открытию за рубежом избирательных участков, помимо участков на Северном Кавказе, пока нет.

26 июня, в первый день регистрации ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Алмаса Джапуа и политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты.

27 июня Центральная избирательная комиссия Абхазии 27 июня зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия. 28 июня была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению в кандидаты в президенты Астамура Тарба.

Инициативные группы должны собрать не менее двух тысяч, но не более двух с половиной тысяч подписей в поддержку кандидата.

Политические партии, в отличие от инициативных групп для принятия решения о выдвижении своего кандидата обязаны провести специальные съезды.

После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов, ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих материалов. Регистрацию самих кандидатов нужно провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 25 июля.

Для регистрации инициативной группы (в том числе от политических партий – ред.) по выдвижению кандидата в президенты, необходимы десять человек, каждый из которых должен предоставить документы подтверждающие личность. ЦИК дает им перечень документов для регистрации кандидата в президенты.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты. Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования (в день голосования агитация запрещена – ред.).

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Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.