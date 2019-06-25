Новая дата и новые правила: как в Абхазии будут избирать президента

О том, когда в Абхазии начнется предвыборная агитация, кто по закону может стать главой государства, а кому могут отказать, какие изменения внесены в правила предстоящих выборов, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Об изменении даты

Изначально дата выборов президента Абхазии была назначена на 21 июля 2019 года. Однако, 20 мая оппозиция провела митинг, протестующие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень.

Поводом тому стала болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания. В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.

Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью их сторонники перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, утром 21 мая не вышел на маршруты общественный транспорт.

В итоге оппозиция и президент пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа. На следующий день 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Потребовалось еще несколько дней, чтобы депутаты Народного Собрания приняли новое решение. 28 мая Парламент принял предложение президента и поддержал перенос выборов на 25 августа.

К приему документов готовы

26 июня ЦИК приступает к приему документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов. Прием документов заканчивается за 40 дней до дня голосования, 16 июля. После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих документов. Регистрацию самих кандидатов необходимо провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 26 июля.

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что все готово, для начала приема документов и регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов.

Что касается организации голосования в Турции, то пока не поступала заявка об открытии участков, проинформировал он.

"По обращению внешнеполитического ведомства мы можем рассматривать заявку, но пока она не поступала. Поступала заявка от посольства России, по открытию избирательного участка на Северном Кавказе. Согласно правилам, к нам обращается либо посольство, либо представительство иностранного государства, с просьбой об открытии участка, они в свою очередь ориентируются исходя из обращений граждан Абхазии проживающих у них", - подчеркнул Гогия.

Всего по республике в день выборов будут работать 152 избирательных участка. Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии – не менее пяти последних лет.

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Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.

Причины отказа в регистрации кандидатов в президенты могут быть разные:

Ценз оседлости – последние пять лет проживания вне Абхазии

Незнание государственного языка

Неточные сведения о доходах

Непредоставление необходимых материалов - подписей от двух до двух с половиной тысяч

Кроме того, повлиять на регистрацию может нарушение правил агитации, если доказан подкуп, подчеркнул глава ЦИК.

Какие изменения внесены

На заседании Парламента 4 апреля депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

В случае если большинство граждан проголосуют "против всех", то будут назначены перевыборы, так как выборы будут считаться недействительными.

Еще одно нововведение предстоящих выборов – исключение использования открепительных удостоверений и изменение предела сумм пожертвований для избирательных фондов.

"В Конституции сказано, что в выборах участвуют граждане Республики Абхазия. Если в депутатских выборах граждане привязаны к своей прописке, и необходимо было выдавать открепительные удостоверения для того, чтобы человек мог проголосовать не по месту прописки. Депутаты посчитали, что эта процедура плохо контролируется, поэтому открепительные удостоверения отменили, и огромное количество граждан просто выпало из категории тех, кто сможет проголосовать. Я не могу однозначно сказать, правильно это или нет, если это представляет сложности, существуют какие-то манипуляции, в этом случае я думаю нужно было отработать лучше процедуру контроля", - говорил ранее председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

Депутаты также отменили маркировку пальца во время голосования. Согласно решению депутатов, в паспорта голосующих будут ставиться штампы.

Также депутаты Парламента запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях поддержки того или иного кандидата.

Какие изменения внесены в процедуру голосования

Отменена маркировка пальца во время голосования

Отменено вычеркивание кандидатов в бюллетени, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени выбранного кандидата

Исключено голосование по открепительным удостоверениям

Вновь введен штамп в паспорте при голосовании

Кто может голосовать и как определяется победитель

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший в день выборов 18 лет.

При голосовании необходимо иметь с собой паспорт гражданина Абхазии.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Во втором туре выборов должны принять участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей.

Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Агитация

Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидата в президенты и до дня голосования.

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Кандидатам в президенты предоставляется равный доступ к эфирному времени на телевидении.

Кандидатам дают равное время на государственном телевидении, эфирное время распределяют по результату жеребьевки.