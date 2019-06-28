"Не будет, как в Грузии?": казак пошутил, сев на место президента Абхазии

Круглый стол "Хотят ли русские войны?", посвященный введению миротворческих сил в зону грузино-абхазского конфликта, открылся в Сухуме в пятницу 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. На предложение занять кресло, в котором сидел президент Абхазии на открытии круглого стола "Хотят ли русские войны?" в Сухуме председатель "Совета стариков кубанского казачьего общества города Сухум и Сухумского района" Александр Антипов ответил шуткой, передает с места корреспондент Sputnik.

"Не будет, как в Грузии?", - спросил Антипов.

Докладчика заверили, что ничего плохого из этого не выйдет и участник круглого стола может ни о чем не беспокоиться. По словам Антипова, казаки в сыграли немалую роль в защите Абхазии, проявили смелость во всех военных операциях 1992-1993 годов.

"Что касается миротворческой операции, с 1994 по 2001 год я проходил службу в Приволжском военном округе. На этот штаб и Северокавказский штаб были возложены обязанности по формированию подразделений коллективных сил по поддержанию мира в Абхазии",- рассказал Антипов.

Он в тот период отвечал за подготовку специалистов инженерных войск.

В июне 1994 года в Абхазии была развернута операция коллективных сил по поддержанию мира, которая позволила достичь двух важных задач - установить прочный режим прекращения огня и обеспечить необходимые условия для реализации, подписанных в том же году между Абхазией и Грузией договоренностей, заложивших правовой фундамент по урегулированию взаимоотношений.

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Помимо поддержания мира, российский контингент выполнял задачи по оказанию содействия в созданий условий для решения политических, гуманитарных и иных аспектов грузино-абхазской войны.

Круглый стол "Хотят ли русские войны?" организован по инициативе ветеранов–миротворцев, руководства Республики Абхазия и Института стран СНГ.