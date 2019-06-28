Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные дни погода в Абхазии будет крайне неустойчива, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В выходные дни, 29 и 30 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 11 до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +17…22°С, днем +21…26°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.