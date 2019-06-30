Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июля

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В понедельник 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, до второй половины дня временами - дождь, возможна гроза, сообщают синоптики.
Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +15…20°С, днем +22…27°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.