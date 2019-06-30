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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июля

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (137)
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В понедельник 1 июля погоду Абхазии формирует смена Циклона на Антициклон с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В понедельник 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, до второй половины дня временами - дождь, возможна гроза, сообщают синоптики.

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15…20°С, днем +22…27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (137)
Теги:
погода в Абхазии


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