Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 июля

В понедельник 1 июля погоду Абхазии формирует смена Циклона на Антициклон с северо-запада, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. В понедельник 1 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, до второй половины дня временами - дождь, возможна гроза, сообщают синоптики.

Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15…20°С, днем +22…27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное, от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.