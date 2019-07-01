Беспокойная коллекция: чем живет Сухумский ботанический сад

О том, как живет Сухумский ботанический сад, с кем борются его сотрудники, как обновляется коллекция, почему новые растения сложно достать, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Под 300-летней кавказской липой встречает нас в Сухумском ботаническом саду замдиректора Института ботаники Евдокия Лакоба.

- Вот только закончили опрыскивать самшит ядохимикатами. Думали, что мы эту бабочку прикончили. Но нет, сегодня снова заметила на самшите, – вместо слов приветствия сетует запыхавшаяся Евдокия Лакоба.

Появившись пять лет назад бабочка-огневка, не обошла стороной самшит и в главной дендроколлекции страны. Его сотрудникам каждый год приходится обрабатывать кусты химией. Растение удалось сохранить, но полностью избавиться от бабочки – нет.

- В прошлом сезоне девять раз пришлось опрыскивать кусты. Но сколько раз уже можно? – отчаянно разводит руками Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пальмы в ботсаду

Бабочка – не единственный вредитель. Здесь уже второй год идет борьба с пальмовым долгоносиком. Недавно при содействии столичного "Зеленого хозяйства" все финиковые пальмы, которыми любит лакомиться паразит, обработали пестицидами. На первый взгляд, вид у пальм в ботаническом саду вполне здоровый. Но утверждать, что им уже ничто не угрожает, Евдокия Лакоба не спешит.

Только дали отпор одному вредителю, как появился другой - пальмовый мотылек. В доказательство своих слов она обращает внимание на одно из пораженных деревьев.

"Посмотрите на эту пальму, - указывает на макушку веерной пальмы. – Видите эту полоску в середине листа? Это работа мотылька. Пальма стопроцентно поражена, и мы с ней ничего не можем сделать".

Виктория со шрамом

Встречаются в ботаническом саду и другие вредители, и с ними пестицидами не справишься. Речь идет о непорядочных людях. Евдокия Лакоба быстрым шагом направляется в сторону прудов с кувшинками и жестом подзывает нас.

Проходим к самому крайнему бассейну. Здесь пару дней назад вновь появилась Виктория Королевская, которой не очень сильно везет в ботаническом саду. В 2018 году уникальная кувшинка была украдена неизвестными. В этом году досталось уже новой Виктории - юные вандалы рвали ее цветы и пробивали листья.

"Смотрите, только высадила кувшинку в пруд, а тут листья уже перебиты. На днях пришли сюда мамы с детьми, пока взрослые разговаривали, дети перебили листья кувшинки, цветы в корзинках сорвали и бросили в пруд. Словом, ужасов натворили. Как потом в этом саду что-то делать? – возмущается Лакоба. – Это растение стоило мне столько нервов. В прошлом году мы потеряли растение. Даже семян не было. С таким трудом я достала семена, поехала в мороз в Ставрополь, привезла оттуда. Кое-как смогли вырастить".

© Sputnik / Томас Тхайцук Королевская кувшинка Виктория

Рана на кувшинке теперь не заживет. Весь сезон она проведет со шрамом.

Особое отношение посетителей не только к кувшинке. Несмотря на таблички, которые встречаются чуть ли не возле каждого куста, посетители сада пренебрегают всеми правилами. Не пугает даже штраф в 1000 рублей.

"Вы думаете это приезжие делают? Нет, конечно. Это местные. Попробуй им сделать замечание. Тут как тут объявляются родители. Они не понимают, что мы тут сажаем растения и ухаживаем за ними не для себя, а для них, для детей. За посетителями нужен глаз да глаз, но за всеми не уследишь. Тут пять гектаров площади. А рабочих парка по пальцам можно пересчитать", – отчаивается Евдокия Лакоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кувшинки

Пополнение коллекции

Несмотря на частые акты вандализма, работники ботанического сада не опускают руки. Ежегодно коллекция парка пополняется новыми растениями.

По тенистой бамбуковой аллее возвращаемся к 300-летней липе. В конце аллеи необычным сладким запахом манит Аралия бумажная. Здесь начинается развилка: одна тропа ведет к липе, другая – к пышной аллее из гортензий.

"Вот аллея из гортензий. Мы их посадили в прошлом году. Выводили способом черенкования. Черенки нам привезли из Сочи. Здесь очень много сортов, но это необычные кусты. Таких еще не было", – гордо заверяет замдиректора Института ботаники.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гортензия

К аллее протянули шланг для полива. Кусты постоянно требуют воды. Из-за долгой жаркой погоды Евдокия Лакоба не стала производить новые посадки.

"Сажать новые растения нет смысла. Засуха. А поливать с тремя рабочими парк в пять гектаров – невозможно, – объясняет она. – Я особо не любила осенние посадки, потому что осенние дожди и зимние морозы новые растения плохо переносили. Но теперь мы, наверное, будем пересматривать время новых посадок".

Проходим дальше к редким экземплярам. Здесь Евдокия Лакоба перешла на какой-то "птичий" язык.

- Названия этих растений вы не поймете, - предупреждает она сразу, - это я еще на русский перевела, а так мы все названия используем на латыни.

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На зеленой лужайке, за пальмовой аллеей от глаз посетителей прочно скрылся глиптостробус. Вместе с Евдокией Лакоба ступаем по газону, чтобы ближе познакомиться с диковинным растением. Небольшое деревце из семейства кипарисовых. Пока он не заслужил личной таблички – не дорос еще.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глиптостробус

"Глиптостробус некапризный. Но у нас пока зимы не было, поэтому ничего сказать не могу. Может, зиму не переносит, а может, наоборот. Есть у меня еще два экземпляра в загашнике", – не унывает Лакоба.

Соседствует с глиптостробусом еще один новичок с необычным названием Мелалеука Уилсона – самый настоящий уникум. Растение представлено в парке в единственном экземпляре. Но ученый предпочитает не называть их уникальными.

"Пока они не выросли, пока не проявили свой характер, их нельзя считать уникальными. Пока за ними нужен глаз до глаз. Кому-то много влажности, кому-то мало. Что-то более капризное, что-то менее", – аргументирует она.

В ботаническом саду не только пополняют коллекцию, но и дублируют те экземпляры, которые растут в парке.

Так в 2018 году в саду были высажены целых 16 пальм Эритея. Их Евдокия Лакоба восемь лет выращивала в теплице.

"Чтобы понимать объем нашей работы – этим пальмам уже девять лет. В прошлом году я их высадила в ботаническом саду, а до этого восемь лет выращивала в питомнике. Пальме, чтобы она выросла в человеческий рост, необходимо лет 15, как минимум . Этих пальм очень мало в Абхазии. Взрослые пальмы растут перед Домом учителя в Сухуме. В ботаническом саду вырастили 16 штук", – добавляет замдиректора по научно-производственной деятельности Института ботаники.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пальма Эритея

Проблемы непризнания

Все новые растения Сухумскому ботаническому саду достаются с большим трудом.

После Отечественной войны народа Абхазии новые растения сложно стало доставать. Из-за того что республика не признана международным сообществом, один из старейших садов мира не принимают в Международный ботанический совет.

"Если раньше обмен между ботаническими садами происходил бесплатно, то сейчас за это нужно платить деньги. Но у всех, слава богу, друзья в разных ботанических садах. Обмен идет на человеческом уровне. На государственном пока нет, – со вздохом добавляет Евдокия Лакоба. – Многие деревья уже погибают. А доставать семена сейчас крайне сложно. Поэтому я должна успеть сделать дубликат. Эти дубликаты мы подсаживаем постепенно. Параллельно мы должны делать дубликаты имеющихся растений, потому что новые посадки нам никто не даст".

Но в то же время новые растения уже практически негде сажать. Новые посадки пока делают только на месте погибшего дерева.

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"Мы сажаем растения, если где-то место освободилось. Места в ботаническом саду мало. Уже некоторые деревья даже конкурируют между собой. За речкой есть небольшой участок, но чтобы освоить эту землю, нужны огромные средства", – добавляет Евдокия Лакоба.