Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В первой половине текущей недели в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают абхазские синоптики. Во второй половине недели временами в отдельных районах возможен дождь, дождь с грозой, местами туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение на море слабое и значительное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.