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Прогноз погоды в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (138)
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В первой половине недели погоду Черноморского побережья Абхазии формирует зона повышенного давления, во второй половине недели, до выходных, территория окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В первой половине текущей недели в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают абхазские синоптики. Во второй половине недели временами в отдельных районах возможен дождь, дождь с грозой, местами туман.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение на море слабое и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (138)
Теги:
погода в Абхазии


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